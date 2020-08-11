Девушку-стрингера Ruptly выпустили из СИЗО в Минске

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и Владислава Зиздока. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД передавало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению. Во вторник сотрудники Daily Storm Старков и Ласенко, журналист Пегов и его оператор Зиздок пересекли границу с Россией.