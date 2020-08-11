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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Девушку-стрингера Ruptly выпустили из СИЗО в Минске
Девушку-стрингера видеоагентства Ruptly выпустили из СИЗО в Минске, сообщает телеканала RT. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:22
мвд белоруссии
александр лукашенко
маргарита симоньян
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протесты в белоруссии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Девушку-стрингера Ruptly выпустили из СИЗО в Минске

19:11 11.08.2020 (обновлено: 19:22 11.08.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Девушку-стрингера видеоагентства Ruptly выпустили из СИЗО в Минске, сообщает телеканала RT.
"Девушку-стрингера нашего видеоагентства Ruptly выпустили из СИЗО. Об этом сообщил ее муж — он едет за ней в изолятор", - говорится в сообщении в Telegram-канале RT.
В RT напомнили, что девушка была задержана 10 августа, больше суток с ней не было связи. Также во время съемок открытия избирательных участков были задержаны ещё два стрингера Ruptly. О них ничего до сих пор не известно
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и Владислава Зиздока. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД передавало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению. Во вторник сотрудники Daily Storm Старков и Ласенко, журналист Пегов и его оператор Зиздок пересекли границу с Россией.
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10 августа, 23:41Протесты в Белоруссии
Журналист Пегов рассказал подробности своего задержания в Минске
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу, в Белоруссии не имеют права".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером в тот же день в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Вчера, 15:15
Фотокорреспондента Илью Питалева вышлют из Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМаргарита СимоньянМинская областьТелеканал RTМинскБелоруссияВ мире
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