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https://ria.ru/20200811/1575662040.html
СМИ раскрыли подробности состояния госпитализированного Ефремова
Актер Михаил Ефремов, попавший в реанимацию, пришел в сознание, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, его жизни ничто не угрожает, также журналистам стало... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:05
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_0:316:3079:2048_1400x0_80_0_0_b182912ef30d1e87e91e79bbed452337.jpg
https://ria.ru/20200811/1575651857.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575524917.html
Придуривается Миша......
39
Опохмелили? Ну, слава Богу. Лучше не рассолом - он, всё-таки, слишком солёный - лучше айраном. А ещё лучше - сывороткой молочной.
31
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_0:316:3079:2048_1400x0_80_0_0_b182912ef30d1e87e91e79bbed452337.jpg
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_532:0:2580:2048_1400x0_80_0_0_c11e33fc2d151ebd9981648e967d91ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

СМИ раскрыли подробности состояния госпитализированного Ефремова

19:05 11.08.2020
20490
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, попавший в реанимацию, пришел в сознание, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, его жизни ничто не угрожает, также журналистам стало известно, что подозрение на инсульт у него не подтвердилось.
Ранее артиста госпитализировали из-за ухудшения состояния в зале суда. Адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что врачи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние. Из-за инцидента заседание, где он должен был предстать в качестве обвиняемого, перенесли на утро среды.
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 16:27
Добровинский высказался о госпитализации Ефремова из здания суда
Артист с самого начала дня плохо себя чувствовал. В здание суда самостоятельно войти он не смог, его за руку сопровождали сотрудники конвоя. Позднее ему вызвали скорую. Врачи оценили состояние актера и госпитализировали. Несли его к машине на носилках. Как рассказывал корреспондент РИА Новости, Ефремов, возможно, был без сознания.
Сейчас артист находится в Боткинской больнице.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре столицы 8 июня. По версии следствия, артист пересек двойную сплошную и столкнулся с фургоном, водитель которого, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Согласно экспертизе, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Алена Водонаева
8 августа, 13:10
"Это издевательство". Водонаева возмутилась судом над Ефремовым
5100681649
Обсудить 9
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Придуривается Миша......
11 августа, 19:32
Арсений Новиков
3710001
Опохмелили? Ну, слава Богу. Лучше не рассолом - он, всё-таки, слишком солёный - лучше айраном. А ещё лучше - сывороткой молочной.
11 августа, 19:08
Александр Аникин
2450002
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