СМИ раскрыли подробности состояния госпитализированного Ефремова

Артист с самого начала дня плохо себя чувствовал. В здание суда самостоятельно войти он не смог, его за руку сопровождали сотрудники конвоя. Позднее ему вызвали скорую. Врачи оценили состояние актера и госпитализировали. Несли его к машине на носилках. Как рассказывал корреспондент РИА Новости, Ефремов, возможно, был без сознания.