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Эксперт считает, что "Хезболлах" придется искать новых союзников в Ливане
Взрыв в порту в Бейрута и последовавшее за ним обострение внутриполитической ситуации в Ливане грозят ослаблением позиций крупнейшей христианской партии... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:04
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РИА Новости
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ближний восток, хезболла, вашингтон (город), бейрут, ливан, в мире

Эксперт считает, что "Хезболлах" придется искать новых союзников в Ливане

18:59 11.08.2020 (обновлено: 19:04 11.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПортрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане
Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Взрыв в порту в Бейрута и последовавшее за ним обострение внутриполитической ситуации в Ливане грозят ослаблением позиций крупнейшей христианской партии "Свободное патриотическое движение" и вынудят шиитское движение "Хезболлах" в ближайшем будущем искать себе новых союзников, считает президент Института Ближнего Востока Пол Салем.
Выступая в Центре Карнеги, эксперт отметил, что сейчас правящий класс в Ливане находится в глубоком кризисе, который создает возможность для перемен, но сделать это будет очень сложно. Не в последнюю очередь проблемы грозят и движению "Хезболлах".
"Хезболлах сейчас находится в хрупком положении, что касается линии движения их стратегического альянса", - сказал Салем.
Он подчеркнул, что союзнические отношения между "Хезболлах" и "Свободным патриотическим движением" установились еще в 2006 году, но недавний взрыв в порту может поставить этот альянс под угрозу, поскольку в результате взрыва сильно пострадали христианские кварталы города и это вызывает большое недовольство среди населения на фоне сообщений о том, что отдельные части порта использовались в качестве складов "Хезболлах".
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"На мой взгляд, "Свободное патриотическое движение" больше не будет ведущим движением среди христианского населения. И это означает фундаментальный кризис для "Хезболлах", может быть, не для сегодняшних реалий, но в будущем, когда главная христианская партия и президент больше не смогут обеспечивать им политическое прикрытие", - полагает Салем.
"Возможно, уже после выборов, когда бы они ни состоялись, но "Хезболлах" окажется в ситуации, когда у них не будет союзника в лице президента и придется искать кого-то другого, кто будет приемлем как для других партий в стране, так и для международного сообщества. Это фундаментальное изменение для "Хезболлах", - подчеркнул он.
Разрушенный порт города Бейрут
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Тысячи людей вышли в минувшую субботу на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и проведения реформ. Вскоре митинг перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Позже армии удалось вытеснить протестующих из правительственных комплексов. МВД заявило о гибели одного правоохранителя. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали более 700 человек.
Вечером в понедельник премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Последствия взрыва в Бейруте
10 августа, 16:03
Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте
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Ближний ВостокХезболлаВашингтон (город)БейрутЛиванВ мире
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