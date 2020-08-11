Друг Губки Боба собирается стать звездой собственного шоу

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Nickelodeon работают над новым сериалом, посвященном Патрику Стару, морской звезде и лучшему другу Губки Боба — главного героя из анимационного шоу "Губка Боб Квадратные Штаны", В Nickelodeon работают над новым сериалом, посвященном Патрику Стару, морской звезде и лучшему другу Губки Боба — главного героя из анимационного шоу "Губка Боб Квадратные Штаны", сообщили источники изданию Variety.

По информации Variety, актер Билл Фагербакки продолжит озвучивать персонажа.

Действие шоу развернется вокруг Патрика и его семьи. Известно, что в нем будет представлено несколько новых героев. Появится ли кто-то из "Губки Боба", пока неизвестно.

В Variety подчеркивают, что предстоящий проект станет вторым спин-оффом популярного мультсериала Nickelodeon после предстоящего шоу "Kamp Koral", выход которого состоится в следующем году. В нем расскажут о приключениях Губки Боба и его друзей в детстве в летнем лагере.