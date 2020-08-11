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Друг Губки Боба собирается стать звездой собственного шоу
В Nickelodeon работают над новым сериалом, посвященном Патрику Стару, морской звезде и лучшему другу Губки Боба — главного героя из анимационного шоу "Губка Боб РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:44
2020-08-11T19:44
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
В Nickelodeon работают над новым сериалом, посвященном Патрику Стару, морской звезде и лучшему другу Губки Боба — главного героя из анимационного шоу "Губка Боб Квадратные Штаны", сообщили
источники изданию Variety.
По информации Variety, актер Билл Фагербакки продолжит озвучивать персонажа.
Действие шоу развернется вокруг Патрика и его семьи. Известно, что в нем будет представлено несколько новых героев. Появится ли кто-то из "Губки Боба", пока неизвестно.
В Variety подчеркивают, что предстоящий проект станет вторым спин-оффом популярного мультсериала Nickelodeon после предстоящего шоу "Kamp Koral", выход которого состоится в следующем году. В нем расскажут о приключениях Губки Боба и его друзей в детстве в летнем лагере.
Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны", который впервые вышел в 1999-м году, последние 17 лет занимает первое место на телевидении среди детских мультсериалов.