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Друг Губки Боба собирается стать звездой собственного шоу
В Nickelodeon работают над новым сериалом, посвященном Патрику Стару, морской звезде и лучшему другу Губки Боба — главного героя из анимационного шоу "Губка Боб РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры

Друг Губки Боба собирается стать звездой собственного шоу

19:44 11.08.2020
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© Фото : NickelodeonКадр из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"
Кадр из мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны
© Фото : Nickelodeon
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Nickelodeon работают над новым сериалом, посвященном Патрику Стару, морской звезде и лучшему другу Губки Боба — главного героя из анимационного шоу "Губка Боб Квадратные Штаны", сообщили источники изданию Variety.
По информации Variety, актер Билл Фагербакки продолжит озвучивать персонажа.
Действие шоу развернется вокруг Патрика и его семьи. Известно, что в нем будет представлено несколько новых героев. Появится ли кто-то из "Губки Боба", пока неизвестно.
В Variety подчеркивают, что предстоящий проект станет вторым спин-оффом популярного мультсериала Nickelodeon после предстоящего шоу "Kamp Koral", выход которого состоится в следующем году. В нем расскажут о приключениях Губки Боба и его друзей в детстве в летнем лагере.
Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны", который впервые вышел в 1999-м году, последние 17 лет занимает первое место на телевидении среди детских мультсериалов.
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