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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575661549.html
В Минске закрыли несколько станций метро
Несколько станций метро в Минске закрыты, поезда проходят их без остановок, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:52
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске закрыли несколько станций метро

18:52 11.08.2020
1204
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста в Минске после президентских выборов
Участник акции протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Несколько станций метро в Минске закрыты, поезда проходят их без остановок, передает Sputnik Беларусь.
В частности, закрыты станции "Немига", "Купаловская", "Фрунзенская", "Молодежная", "Пушкинская" красной ветки и "Октябрьская", "Площадь Ленина" – синей.
В понедельник вечером часть станций метрополитена Минска также были закрыты.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
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1620378
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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