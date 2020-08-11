В Минске закрыли несколько станций метро

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Несколько станций метро в Минске закрыты, поезда проходят их без остановок, передает Sputnik Беларусь.
В частности, закрыты станции "Немига", "Купаловская", "Фрунзенская", "Молодежная", "Пушкинская" красной ветки и "Октябрьская", "Площадь Ленина" – синей.
В понедельник вечером часть станций метрополитена Минска также были закрыты.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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