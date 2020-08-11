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Тверская область
https://ria.ru/20200811/1575661487.html
Детей из многодетных семей в Верхневолжье обеспечат школьной формой
Власти Тверской области обеспечат школьной формой более 12 тысяч детей из многодетных семей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:50
тверская область
игорь руденя
общество
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РИА Новости
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353
60
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60
игорь руденя, общество

Детей из многодетных семей в Верхневолжье обеспечат школьной формой

18:50 11.08.2020
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
ТВЕРЬ, 11 авг – РИА Новости. Власти Тверской области обеспечат школьной формой более 12 тысяч детей из многодетных семей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Порядок предоставления поддержки принят во вторник на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор области Игорь Руденя.
"Внимательно изучили опыт других субъектов, провели консультации с многодетными мамами, предприятиями, которые занимаются пошивом формы. Форма будет предоставляться на детей с 1 по 5 класс включительно", - сказал Руденя журналистам после заседания.
Форму производят тверские компании, к которым предъявляются определённые требования, в том числе наличие сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции. Такой механизм господдержки многодетных семей и, одновременно, производителей впервые реализуется в Центральном федеральном округе, отмечает пресс-служба.
Комплект школьной формы состоит из шести изделий. Для учениц 1-3 классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо; для девочек 4-5 классов – жакет, юбка, жилет, две блузы, жабо. Для мальчиков, учащихся в 1-5 классах предоставляются пиджак, брюки, три сорочки, галстук. К каждому комплекту будет приложен значок с символикой Тверской области.
Выставка школьной формы
15 июля, 14:42
Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
Школьной формой обеспечиваются дети, родители которых не лишены родительских прав, проживают на территории региона и посещают школы Верхневолжья. Затраты на изготовление школьной формы субсидируются изготовителям из областного бюджета. На эти цели в 2020 году заложено 60,7 миллиона рублей. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тысяч рублей.
Помощь в приобретении школьной формы в Тверской области – одно из направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более дете. По инициативе губернатора региона, с 2020 года также введены субсидии многодетным семьям на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, многодетным матерям предоставляются компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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