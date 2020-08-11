Детей из многодетных семей в Верхневолжье обеспечат школьной формой

ТВЕРЬ, 11 авг – РИА Новости. Власти Власти Тверской области обеспечат школьной формой более 12 тысяч детей из многодетных семей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Порядок предоставления поддержки принят во вторник на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор области Игорь Руденя

"Внимательно изучили опыт других субъектов, провели консультации с многодетными мамами, предприятиями, которые занимаются пошивом формы. Форма будет предоставляться на детей с 1 по 5 класс включительно", - сказал Руденя журналистам после заседания.

Форму производят тверские компании, к которым предъявляются определённые требования, в том числе наличие сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции. Такой механизм господдержки многодетных семей и, одновременно, производителей впервые реализуется в Центральном федеральном округе, отмечает пресс-служба.

Комплект школьной формы состоит из шести изделий. Для учениц 1-3 классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо; для девочек 4-5 классов – жакет, юбка, жилет, две блузы, жабо. Для мальчиков, учащихся в 1-5 классах предоставляются пиджак, брюки, три сорочки, галстук. К каждому комплекту будет приложен значок с символикой Тверской области.

Школьной формой обеспечиваются дети, родители которых не лишены родительских прав, проживают на территории региона и посещают школы Верхневолжья. Затраты на изготовление школьной формы субсидируются изготовителям из областного бюджета. На эти цели в 2020 году заложено 60,7 миллиона рублей. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тысяч рублей.