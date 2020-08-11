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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Фотокора МИА "Россия сегодня" могут выдворить из Белоруссии в среду
Фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, как ожидается, будет освобожден в среду и выдворен из Белоруссии, сообщает Sputnik Белоруссия со ссылкой на МВД... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:42
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия сегодня, белоруссия, в мире

Фотокора МИА "Россия сегодня" могут выдворить из Белоруссии в среду

18:42 11.08.2020
534
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, как ожидается, будет освобожден в среду и выдворен из Белоруссии, сообщает Sputnik Белоруссия со ссылкой на МВД республики.
"Скорее всего, российский журналист будет осужден и освобожден из-под стражи завтра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силовики не справляются с наплывом задержанных за 9-10 августа, "которых не успевают внести в списки".
Известно, что Питалев не обращался за медицинской помощью. "В МВД рассказали, что он, скорее всего, будет осужден и сразу выслан из республики", - отмечает агентство.
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Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииРоссия сегодняБелоруссияВ мире
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