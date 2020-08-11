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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575660974.html
Четверо освобожденных в Минске журналистов пересекли границу с Россией
Освобожденные в Минске сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок пересекли границу с... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:55
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россия, москва, минск, белоруссия, в мире

Четверо освобожденных в Минске журналистов пересекли границу с Россией

18:40 11.08.2020 (обновлено: 18:55 11.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Освобожденные в Минске сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок пересекли границу с Россией, сообщила РИА Новости главный редактор Daily Storm Алена Сивкова.
"Они пересекли границу, они в России, рядом со Смоленском, дальше им до Москвы ехать", - рассказала Сивкова.
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10 августа, 23:41Протесты в Белоруссии
Журналист Пегов рассказал подробности своего задержания в Минске
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и Владислава Зиздока. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД передавало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".
Протесты в Белоруссии
10 августа, 15:18Сказано в эфире
Корреспондент Sputnik Беларусь: на меня набросились трое омоновцевВ Минске после ночных беспорядков был задержан и избит корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник. В эфире радио Sputnik он рассказал свою историю задержания.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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