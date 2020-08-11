Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575660747.html
Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии
Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии, заявила глава министерства внутренних дел Литвы Рита Тамашунене. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
госпогранкомитет белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_0:111:3247:1937_1400x0_80_0_0_cd5171ad38a56953cd8dbb8a19e8e8a2.jpg
https://ria.ru/20200811/1575652883.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
3
минск
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_0:111:3247:1937_1400x0_80_0_0_cd5171ad38a56953cd8dbb8a19e8e8a2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_259:0:2990:2048_1400x0_80_0_0_1c059f03d68aa8caa4cdf16c86607f6c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_600:0:2648:2048_1400x0_80_0_0_9d765b249f59e448018895c930793b41.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире

Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии

18:36 11.08.2020
1433
© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Надежда Кульбине
ВИЛЬНЮС, 11 авг - РИА Новости. Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии, заявила глава министерства внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Белоруссии и подготовили план мероприятий на случай увеличения количества граждан Белоруссии, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища в Литве. Лицам, которые будут просить о предоставлении убежища и претендовать на статус беженца, такое убежище будет предоставлено в нашей стране", - приводит Sputnik Литва слова Тамашунене.
Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу МВД, глава ведомства обсудила ситуацию в соседней стране с представителями департамента миграции, службы охраны государственной границы и департамента полиции. Тамашунене выразила обеспокоенность действиями белорусских служб по подавлению протестов.
"Представители белорусской оппозиции уже не в первый раз ищут убежища в Литве. Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, мы готовы помочь им, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой", - добавила министр.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 16:32Протесты в Белоруссии
Партия "Зеленые" пригласила Тихановскую в Австрию
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
104000625
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГоспогранкомитет БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Внутренние войска начали задержания в центре Минска
Участник акции протеста в Минске после президентских выборов
В Минске закрыли несколько станций метро
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Спецтехника и силовики в центре Минска. 11 августа 2020
Милиция готовится к ограничению движения в центре Минска
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Милиция оцепила район в центре Минска
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Четверо освобожденных в Минске журналистов пересекли границу с Россией
В Минске освободили задержанных российских журналистов
У выпущенного на свободу журналиста Пегова подозревают сотрясение мозга
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Фотокора МИА "Россия сегодня" могут выдворить из Белоруссии в среду
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МИД Белоруссии призвал соседей не спешить с громкими заявлениями
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Опрос: большинство американцев не верят в честные президенсткие выборы
Столкновения в центре Бреста
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом
Спецтехника и силовики в центре Минска за Дворцом спорта. 11 августа 2020
В Белоруссии опровергли сообщения о комендантском часе в Минске
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы не верит, что Тихановская записала обращение добровольно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния