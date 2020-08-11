Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии

Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу МВД, глава ведомства обсудила ситуацию в соседней стране с представителями департамента миграции, службы охраны государственной границы и департамента полиции. Тамашунене выразила обеспокоенность действиями белорусских служб по подавлению протестов.

"Представители белорусской оппозиции уже не в первый раз ищут убежища в Литве. Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, мы готовы помочь им, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой", - добавила министр.