ВИЛЬНЮС, 11 авг - РИА Новости. Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии, заявила глава министерства внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Белоруссии и подготовили план мероприятий на случай увеличения количества граждан Белоруссии, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища в Литве. Лицам, которые будут просить о предоставлении убежища и претендовать на статус беженца, такое убежище будет предоставлено в нашей стране", - приводит Sputnik Литва слова Тамашунене.
Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу МВД, глава ведомства обсудила ситуацию в соседней стране с представителями департамента миграции, службы охраны государственной границы и департамента полиции. Тамашунене выразила обеспокоенность действиями белорусских служб по подавлению протестов.
"Представители белорусской оппозиции уже не в первый раз ищут убежища в Литве. Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, мы готовы помочь им, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой", - добавила министр.
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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