Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп назвал пандемию испанского гриппа "причиной" завершения Второй мировой войны.

"Наиболее похожая вещь случилась в 1917 году, великая пандемия. Это определенно была чудовищная вещь, которая привела к смерти от 50 до 100 миллионов людей. Она, возможно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты болели. Это была ужасная ситуация", — заявил Трамп, сравнив эпидемию "испанки" с коронавирусом.

The President says the “1917 pandemic” ended the Second World War pic.twitter.com/jSltuSYim2 — Acyn Torabi (@Acyn) August 10, 2020

В своем выступлении американский лидер перепутал и саму войну, и год начала появления болезни.

Пандемия испанского гриппа длилась с января 1918-го по 1920 год. Она началась в последние месяцы Первой мировой войны, и за короткое время обошла боевые действия по числу жертв. При этом сама война значительно усугубила ее последствия из-за антисанитарии, плохого питания, скученности военных лагерей и лагерей беженцев.