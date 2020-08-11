https://ria.ru/20200811/1575660348.html
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп назвал пандемию испанского гриппа "причиной" завершения Второй мировой войны. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:31
2020-08-11T20:32
коронавирус covid-19
дональд трамп
вторая мировая война (1939-1945)
первая мировая война (1914-1918)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575650973.html
Александр Аникин
А там ещё Байден с деменцией на подходе.
124
Максим Буланов
Болеет дедушка
99
26
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, вторая мировая война (1939-1945), первая мировая война (1914-1918), сша, в мире
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
назвал пандемию испанского гриппа "причиной" завершения Второй мировой войны.
"Наиболее похожая вещь случилась в 1917 году, великая пандемия. Это определенно была чудовищная вещь, которая привела к смерти от 50 до 100 миллионов людей. Она, возможно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты болели. Это была ужасная ситуация", — заявил Трамп, сравнив эпидемию "испанки" с коронавирусом.
В своем выступлении американский лидер перепутал и саму войну, и год начала появления болезни.
Пандемия испанского гриппа длилась с января 1918-го по 1920 год. Она началась в последние месяцы Первой мировой войны, и за короткое время обошла боевые действия по числу жертв. При этом сама война значительно усугубила ее последствия из-за антисанитарии, плохого питания, скученности военных лагерей и лагерей беженцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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