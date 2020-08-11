Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575660348.html
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп назвал пандемию испанского гриппа "причиной" завершения Второй мировой войны. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:32
коронавирус covid-19
дональд трамп
вторая мировая война (1939-1945)
первая мировая война (1914-1918)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
https://ria.ru/20200811/1575650973.html
А там ещё Байден с деменцией на подходе.
124
Болеет дедушка
99
26
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_142:0:2518:1782_1400x0_80_0_0_c3369b776d2022d83ab44438fcbb41e1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_423:0:2166:1743_1400x0_80_0_0_6573a37a7ca5b4091fe38c762da958cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, вторая мировая война (1939-1945), первая мировая война (1914-1918), сша, в мире

Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны

18:31 11.08.2020 (обновлено: 20:32 11.08.2020)
17300
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал пандемию испанского гриппа "причиной" завершения Второй мировой войны.
"Наиболее похожая вещь случилась в 1917 году, великая пандемия. Это определенно была чудовищная вещь, которая привела к смерти от 50 до 100 миллионов людей. Она, возможно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты болели. Это была ужасная ситуация", — заявил Трамп, сравнив эпидемию "испанки" с коронавирусом.
В своем выступлении американский лидер перепутал и саму войну, и год начала появления болезни.
Пандемия испанского гриппа длилась с января 1918-го по 1920 год. Она началась в последние месяцы Первой мировой войны, и за короткое время обошла боевые действия по числу жертв. При этом сама война значительно усугубила ее последствия из-за антисанитарии, плохого питания, скученности военных лагерей и лагерей беженцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Вчера, 16:16Распространение нового коронавируса
США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса
1555112121658
Обсудить 26
Коронавирус COVID-19Дональд ТрампВторая мировая война (1939-1945)Первая мировая война (1914-1918)СШАВ мире
Популярные комментарии
А там ещё Байден с деменцией на подходе.
11 августа, 18:41
Александр Аникин
57660100
Болеет дедушка
11 августа, 18:34
Максим Буланов
74231001
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Кошка на балконе жилого дома
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Ширвиндт устроил ДТП в Валдае
Осмотр перед выпиской добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19
Запад переживает за "путинских подопытных свинок"
Сахалин
На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа
Первая в мире вакцина от коронавируса
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Мужчина едет на велосипеде в Казани
Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Человеческий глаз
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Ефремова выносят на носилках из зала суда
Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда
Защитная маска
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Столкновения в центре Бреста
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния