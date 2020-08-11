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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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Липецкая область возглавила рейтинг по качеству жизни сельского населения
Липецкая область набрала 68,6 баллов и заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству жизни сельского населения, сообщил РИА Новости глава региона... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:31
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
игорь артамонов, липецкая область, общество

Липецкая область возглавила рейтинг по качеству жизни сельского населения

18:31 11.08.2020
799
© Фото : Тербунский муниципальный район Липецкой области Село Тербуны в Липецкой области
Село Тербуны в Липецкой области
© Фото : Тербунский муниципальный район Липецкой области
ЛИПЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Липецкая область набрала 68,6 баллов и заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству жизни сельского населения, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Рейтинг составил Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова – филиал Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий.
Как отметил Артамонов, такое исследование проведено впервые и позволяет сравнить регионы по одному из важнейших факторов социально-экономического развития. Рейтинг создан на основе 74 показателей, характеризующих уровень и условия жизни сельского населения, объединенных в 10 групп. Это, в частности, демографическая ситуация, здоровье населения, безопасность проживания, инвестиции в социальную сферу.
"Чтобы закрепить людей на селе здесь создается современная, комфортная инфраструктура. Ремонтируются дороги, благоустраиваются набережные, парки и скверы, строятся жилье, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры, детские площадки и спортивные объекты, оказывается господдержка фермерским и крестьянским хозяйствам. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Планируем и в дальнейшем добиваться высоких результатов в социально-экономическом развитии, продолжая при этом заботиться, прежде всего, о благополучии жителей региона", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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