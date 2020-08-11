Липецкая область возглавила рейтинг по качеству жизни сельского населения

Как отметил Артамонов, такое исследование проведено впервые и позволяет сравнить регионы по одному из важнейших факторов социально-экономического развития. Рейтинг создан на основе 74 показателей, характеризующих уровень и условия жизни сельского населения, объединенных в 10 групп. Это, в частности, демографическая ситуация, здоровье населения, безопасность проживания, инвестиции в социальную сферу.

"Чтобы закрепить людей на селе здесь создается современная, комфортная инфраструктура. Ремонтируются дороги, благоустраиваются набережные, парки и скверы, строятся жилье, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры, детские площадки и спортивные объекты, оказывается господдержка фермерским и крестьянским хозяйствам. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Планируем и в дальнейшем добиваться высоких результатов в социально-экономическом развитии, продолжая при этом заботиться, прежде всего, о благополучии жителей региона", – сказал Артамонов.