Штаб-квартира ООН запустила онлайн-экскурсии на фоне COVID-19

ООН, 11 авг – РИА Новости. Штаб-квартира Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке запустила онлайн-экскурсии на фоне сохраняющихся ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает экскурсионное бюро.

Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США . В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч. В марте сотрудников штаб-квартиры перевели на удаленный режим работы. Экскурсии по зданию, которые до этого проводились ежедневно, были приостановлены.

По мере того, как ситуация с пандемией в городе улучшалась, в штаб-квартире стали проводиться единичные заседания Совета Безопасности . А 20 июля здание перешло к первой фазе открытия – в нем теперь могут находиться до 400 человек. Во времена до пандемии в штаб-квартире могли находиться до 4200 человек.

В сообщении службы посещений ООН сказано, что штаб-квартира теперь представляет виртуальные туры и брифинги для аудитории как в США, так и за рубежом.

В то время как каждый тур адаптируется для каждой отдельной группы, сотрудники штаб-квартиры также разработали онлайн-экскурсию для детей младшего возраста. Этот виртуальный тур UN Kids знакомит учеников с Целями устойчивого развития, сообщают в службе посещений ООН.

Готовятся к запуску виртуальные туры по ООН на 12 языках, помимо английского, а также тематические экскурсии, посвященные вопросам истории чернокожих и ООН, женщин и ООН, Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также архитектуре ООН, сказано в сообщении.