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Штаб-квартира ООН запустила онлайн-экскурсии на фоне COVID-19
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке запустила онлайн-экскурсии на фоне сохраняющихся ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает экскурсионное бюро. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нью-йорк (город), оон, сша, в мире

Штаб-квартира ООН запустила онлайн-экскурсии на фоне COVID-19

18:27 11.08.2020 (обновлено: 18:48 11.08.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
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ООН, 11 авг – РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке запустила онлайн-экскурсии на фоне сохраняющихся ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает экскурсионное бюро.
Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч. В марте сотрудников штаб-квартиры перевели на удаленный режим работы. Экскурсии по зданию, которые до этого проводились ежедневно, были приостановлены.
По мере того, как ситуация с пандемией в городе улучшалась, в штаб-квартире стали проводиться единичные заседания Совета Безопасности. А 20 июля здание перешло к первой фазе открытия – в нем теперь могут находиться до 400 человек. Во времена до пандемии в штаб-квартире могли находиться до 4200 человек.
В сообщении службы посещений ООН сказано, что штаб-квартира теперь представляет виртуальные туры и брифинги для аудитории как в США, так и за рубежом.
В то время как каждый тур адаптируется для каждой отдельной группы, сотрудники штаб-квартиры также разработали онлайн-экскурсию для детей младшего возраста. Этот виртуальный тур UN Kids знакомит учеников с Целями устойчивого развития, сообщают в службе посещений ООН.
Готовятся к запуску виртуальные туры по ООН на 12 языках, помимо английского, а также тематические экскурсии, посвященные вопросам истории чернокожих и ООН, женщин и ООН, Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также архитектуре ООН, сказано в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
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