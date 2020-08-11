https://ria.ru/20200811/1575660191.html
Штаб-квартира ООН запустила онлайн-экскурсии на фоне COVID-19
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке запустила онлайн-экскурсии на фоне сохраняющихся ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает экскурсионное бюро. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:27
2020-08-11T18:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
оон
сша
в мире
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1
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565325867_0:136:3400:2048_1400x0_80_0_0_c00194d7431b71434cac6089e226c501.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нью-йорк (город), оон, сша, в мире
ООН, 11 авг – РИА Новости.
Штаб-квартира ООН
в Нью-Йорке запустила онлайн-экскурсии на фоне сохраняющихся ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает экскурсионное бюро.
Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США
. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч. В марте сотрудников штаб-квартиры перевели на удаленный режим работы. Экскурсии по зданию, которые до этого проводились ежедневно, были приостановлены.
По мере того, как ситуация с пандемией в городе улучшалась, в штаб-квартире стали проводиться единичные заседания Совета Безопасности
. А 20 июля здание перешло к первой фазе открытия – в нем теперь могут находиться до 400 человек. Во времена до пандемии в штаб-квартире могли находиться до 4200 человек.
В сообщении службы посещений ООН сказано, что штаб-квартира теперь представляет виртуальные туры и брифинги для аудитории как в США, так и за рубежом.
В то время как каждый тур адаптируется для каждой отдельной группы, сотрудники штаб-квартиры также разработали онлайн-экскурсию для детей младшего возраста. Этот виртуальный тур UN Kids знакомит учеников с Целями устойчивого развития, сообщают в службе посещений ООН.
Готовятся к запуску виртуальные туры по ООН на 12 языках, помимо английского, а также тематические экскурсии, посвященные вопросам истории чернокожих и ООН, женщин и ООН, Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также архитектуре ООН, сказано в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.