Названы симптомы, при которых ребенку может понадобиться психолог

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нарушение сна, неадекватные реакции на обыденные ситуации, навязчивые движения, обострение хронических заболеваний – все это может свидетельствовать о том, что ребенка необходимо показать педиатру или психологу, рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.
"Если нарушается сон – это один из признаков токсической реакции на стресс. Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой и ребенка невозможно успокоить, когда ребенок жалуется на головные боли, боли в животе, боли спазматического характера, когда выявляются навязчивые движения – подергивания, тики, выкручивания рук, пуговиц, дерганье себя за пиджак – очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами. Если такие реакции, тогда нужна консультация с педиатром или психологом", - сказала Безруких на пресс-конференции "Новый учебный год в условиях пандемии: процессы адаптации", которую провели в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
4 августа, 11:00Это надолгоПодкаст "Это надолго". Как заставить ребёнка слушаться?Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно. Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?
При этом специалист отметила, что чаще всего такие симптомы у детей не проявляются в спокойном состоянии, а лишь в стрессовой ситуации. Кроме этого, вследствие испытанного ребенком токсического стресса у него могут обостряться уже существующие хронические заболевания.
"Также - когда ребенок отказывается заниматься, не хочет с кем-то взаимодействовать. Но во всех случаях нельзя начинать самостоятельное лечение, прием медикаментозных препаратов без медицинского сопровождения специалистов, только под наблюдением врача. Все препараты успокаивающие или от нервов могут иметь парадоксальную реакцию", - подчеркнула Безруких.
Помимо этого, родители могут проводить профилактические мероприятия, которые способны предотвратить появление стресса у ребенка – организовать его режим дня и структуру питания, также необходима регулярная физическая активность, отметила Безруких.
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