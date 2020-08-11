Названы симптомы, при которых ребенку может понадобиться психолог

Подкаст "Это надолго". Как заставить ребёнка слушаться? Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно. Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?