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Названы симптомы, при которых ребенку может понадобиться психолог
Нарушение сна, неадекватные реакции на обыденные ситуации, навязчивые движения, обострение хронических заболеваний – все это может свидетельствовать о том, что... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:22
марьяна безруких
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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марьяна безруких, москва, общество

Названы симптомы, при которых ребенку может понадобиться психолог

18:22 11.08.2020
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© Depositphotos / belchonockМальчик занимается с психологом
Мальчик занимается с психологом
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нарушение сна, неадекватные реакции на обыденные ситуации, навязчивые движения, обострение хронических заболеваний – все это может свидетельствовать о том, что ребенка необходимо показать педиатру или психологу, рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.
"Если нарушается сон – это один из признаков токсической реакции на стресс. Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой и ребенка невозможно успокоить, когда ребенок жалуется на головные боли, боли в животе, боли спазматического характера, когда выявляются навязчивые движения – подергивания, тики, выкручивания рук, пуговиц, дерганье себя за пиджак – очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами. Если такие реакции, тогда нужна консультация с педиатром или психологом", - сказала Безруких на пресс-конференции "Новый учебный год в условиях пандемии: процессы адаптации", которую провели в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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При этом специалист отметила, что чаще всего такие симптомы у детей не проявляются в спокойном состоянии, а лишь в стрессовой ситуации. Кроме этого, вследствие испытанного ребенком токсического стресса у него могут обостряться уже существующие хронические заболевания.
"Также - когда ребенок отказывается заниматься, не хочет с кем-то взаимодействовать. Но во всех случаях нельзя начинать самостоятельное лечение, прием медикаментозных препаратов без медицинского сопровождения специалистов, только под наблюдением врача. Все препараты успокаивающие или от нервов могут иметь парадоксальную реакцию", - подчеркнула Безруких.
Помимо этого, родители могут проводить профилактические мероприятия, которые способны предотвратить появление стресса у ребенка – организовать его режим дня и структуру питания, также необходима регулярная физическая активность, отметила Безруких.
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