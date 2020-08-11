Внутренние войска начали задержания в центре Минска

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Силовики патрулируют окрестности и останавливают подозрительных лиц, иногда им приходится бежать за группами людей.
Проезжающие автомобилисты выражают возмущение гудками.
Постепенно людей в этом районе становится все больше, отмечает корреспондент. Они наблюдают за происходящим, солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте.
По данным Sputnik Беларусь, в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Несколько станций метро закрыли, поезда проходят их без остановок.
Жители Белоруссии выходили на массовые несанкционированные акции в воскресенье и в понедельник. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
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