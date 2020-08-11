Внутренние войска начали задержания в центре Минска

Постепенно людей в этом районе становится все больше, отмечает корреспондент. Они наблюдают за происходящим, солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте.

В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.