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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575659653.html
Внутренние войска начали задержания в центре Минска
Солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:08
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Задержание еще раньше начались. Ещ сутки назад по сети летали видео задержания во дворах обычных прохожих, видимо вычисляют кто митинговал. Задерживали многих в ночь выборов, и пофиг был на протестах или нет. Негласно ввели комендантский час и крутили всех. Хотя, в отчет о задержаниях не попадали.
211
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660729_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_f78559aa52c73d81f6d18386daa8567d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

18:16 11.08.2020 (обновлено: 19:08 11.08.2020)
69514
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Силовики патрулируют окрестности и останавливают подозрительных лиц, иногда им приходится бежать за группами людей.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
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Проезжающие автомобилисты выражают возмущение гудками.
Постепенно людей в этом районе становится все больше, отмечает корреспондент. Они наблюдают за происходящим, солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте.
По данным Sputnik Беларусь, в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Несколько станций метро закрыли, поезда проходят их без остановок.
Жители Белоруссии выходили на массовые несанкционированные акции в воскресенье и в понедельник. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
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Обсудить 327
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Задержание еще раньше начались. Ещ сутки назад по сети летали видео задержания во дворах обычных прохожих, видимо вычисляют кто митинговал. Задерживали многих в ночь выборов, и пофиг был на протестах или нет. Негласно ввели комендантский час и крутили всех. Хотя, в отчет о задержаниях не попадали.
11 августа, 18:21
Мари Вапи
694438123
У бандеровцев и поляков не получается сделать подарок к 90 летию Сороса
11 августа, 18:43
Юрий Сорокин
9080016
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