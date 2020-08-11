Опрос: большинство американцев не верят в честные президенсткие выборы

Из более чем 44,6 тысячи опрошенных 55% заявили, что они либо "не слишком уверены", либо "совсем не уверены" в честности предстоящих выборов. В то же время 14% заявили, что они "очень уверены" в справедливости президентских выборов, а 29% сказали, что они "в некоторой степени уверены".