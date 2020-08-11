https://ria.ru/20200811/1575659621.html
Опрос: большинство американцев не верят в честные президенсткие выборы
Большинство американцев считают, что предстоящие президентские выборы в США не будут честными, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NBC News... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:15
2020-08-11T18:15
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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https://ria.ru/20200807/1575459645.html
Агент Госдепа
Они просто российских не видели
15
Мари Вапи
Никто не верит в честные выборы в мире =). Посмотрите на Россию, Белоруссию. Лукашенка 80%. Смешно просто. Удивлен что не 146% накрутил. Да и путин то же, почти 80%. Видимо мало просто победить, нужна иллюзия окончательной победы.
11
15
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569990814_0:20:3572:2029_1400x0_80_0_0_0f24629e6f8d5a3585f5966d370ee233.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Большинство американцев считают, что предстоящие президентские выборы в США
не будут честными, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NBC News
и компанией SurveyMonkey.
Из более чем 44,6 тысячи опрошенных 55% заявили, что они либо "не слишком уверены", либо "совсем не уверены" в честности предстоящих выборов. В то же время 14% заявили, что они "очень уверены" в справедливости президентских выборов, а 29% сказали, что они "в некоторой степени уверены".
С точки зрения партийной принадлежности, 65% тех, кто поддерживает республиканцев, выразили свою неуверенность в честности выборов, в то время как среди демократов это число составляет 46%.
Онлайн-опрос проходил 3-9 августа, был опрошен 44 601 совершеннолетний житель США. Статистическая погрешность опроса составляет 1%.
Выборы президента пройдут в США в ноябре. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в скором времени в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев оспаривать свое право на второй президентский пост будет действующий президент Дональд Трамп
, от демократов - Джо Байден
.