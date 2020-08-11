https://ria.ru/20200811/1575658799.html
Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в интервью "Российской газете", что некоторые... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:56
2020-08-11T18:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наука
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наука, общество
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Михаил Лебедев рассказал в интервью "Российской газете"
, что некоторые люди могут быть изначально защищены от коронавируса
.
По его словам, существует два основных фактора:
—
генетические особенности;
Специалист уточнил, что реакция на коронавирус, вызывающий COVID-19, и, соответственно, тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.
Он рассказал, что сейчас ученые проводят исследования для выявления генетических вариантов, позволяющих определить, насколько тяжело болезнь будет протекать у того или иного человека.
Лебедев также напомнил, что специалисты уже знают, что мутация гена, кодирующего белок ACE2, может облегчить или затруднить попадание коронавируса в клетки человека.
"Исследования продолжаются, и нас ждет еще очень много открытий, связанных с новым коронавирусом", — резюмировал эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.