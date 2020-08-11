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Распространение нового коронавируса
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Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в интервью "Российской газете", что некоторые... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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наука
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наука, общество

Названы факторы, защищающие организм от коронавируса

17:56 11.08.2020 (обновлено: 18:32 11.08.2020)
12228
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде в Казани
Мужчина едет на велосипеде в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в интервью "Российской газете", что некоторые люди могут быть изначально защищены от коронавируса.
По его словам, существует два основных фактора:
генетические особенности;
мутация генов.
Специалист уточнил, что реакция на коронавирус, вызывающий COVID-19, и, соответственно, тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.
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Он рассказал, что сейчас ученые проводят исследования для выявления генетических вариантов, позволяющих определить, насколько тяжело болезнь будет протекать у того или иного человека.
Лебедев также напомнил, что специалисты уже знают, что мутация гена, кодирующего белок ACE2, может облегчить или затруднить попадание коронавируса в клетки человека.
"Исследования продолжаются, и нас ждет еще очень много открытий, связанных с новым коронавирусом", — резюмировал эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НаукаОбщество
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