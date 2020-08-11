Названы факторы, защищающие организм от коронавируса

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в интервью "Российской газете" , что некоторые люди могут быть изначально защищены от коронавируса

По его словам, существует два основных фактора:

— генетические особенности; генетические особенности; — мутация генов. мутация генов.

Специалист уточнил, что реакция на коронавирус, вызывающий COVID-19, и, соответственно, тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.

Он рассказал, что сейчас ученые проводят исследования для выявления генетических вариантов, позволяющих определить, насколько тяжело болезнь будет протекать у того или иного человека.

Лебедев также напомнил, что специалисты уже знают, что мутация гена, кодирующего белок ACE2, может облегчить или затруднить попадание коронавируса в клетки человека.

"Исследования продолжаются, и нас ждет еще очень много открытий, связанных с новым коронавирусом", — резюмировал эксперт.