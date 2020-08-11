Минск не сообщает данные о корреспонденте "Медузы"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Корреспондент "Медузы" Максим Солопов до сих пор не вышел на связь, белорусская сторона не сообщает точную информацию о нем ни посольству, ни адвокатам, сообщила РИА Новости генеральный директор издания Галина Тимченко.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости о том, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал также Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Старкова и Ласенко в понедельник вечером отпустили, о судьбе Солопова до сих пор ничего не известно.
"Нет, увы. Белорусская сторона не говорит ни посольству, ни адвокатам ни да, ни нет", - ответила Тимченко на вопрос, не выходил ли Солопов на связь и нет ли подробностей о нем.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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