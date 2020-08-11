https://ria.ru/20200811/1575657460.html
В Швеции прокомментировали регистрацию российской вакцины от COVID-19
Шведским ученым нужна дополнительная информация, чтобы оценить успешность росссийской вакцины от COVID-19, заявил РИА Новости глава отделения лабораторной... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:42
2020-08-11T17:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СТОКГОЛЬМ, 11 авг - РИА Новости.
Шведским ученым нужна дополнительная информация, чтобы оценить успешность росссийской вакцины от COVID-19
, заявил РИА Новости глава отделения лабораторной медицины Каролинского медицинского института в Стокгольме
Матти Сэльберг.
"Я не смог найти никакой информации о том, как вакцина работает на животных, соответственно, невозможно предположить, как она будет работать на людях. Следовательно, сложно говорить об эффективности препарата. Неуверенность вызывает тот факт, что нет доступной научной информации о вакцине", - сказал Сэльберг.
По словам эксперта, стандартная процедура испытания вакцины до ее регистрации предполагает тестирование на от 1 до 10 тысяч человек. Сэльберг отмечает, что доступных ученым данных о числе испытавших вакцину нет. "Согласно сайту clinicaltrials.gov, вакцина, зарегистрированная в России, тестировалась в общей сложности на 76 людях. Если это единственные люди, которые были вакцинированы, сложно говорить о том, работает ли вакцина и какие могут существовать побочные эффекты", - добавил эксперт.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин
заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.