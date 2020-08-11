В Швеции прокомментировали регистрацию российской вакцины от COVID-19

"Я не смог найти никакой информации о том, как вакцина работает на животных, соответственно, невозможно предположить, как она будет работать на людях. Следовательно, сложно говорить об эффективности препарата. Неуверенность вызывает тот факт, что нет доступной научной информации о вакцине", - сказал Сэльберг.

По словам эксперта, стандартная процедура испытания вакцины до ее регистрации предполагает тестирование на от 1 до 10 тысяч человек. Сэльберг отмечает, что доступных ученым данных о числе испытавших вакцину нет. "Согласно сайту clinicaltrials.gov, вакцина, зарегистрированная в России, тестировалась в общей сложности на 76 людях. Если это единственные люди, которые были вакцинированы, сложно говорить о том, работает ли вакцина и какие могут существовать побочные эффекты", - добавил эксперт.