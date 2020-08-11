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В Швеции прокомментировали регистрацию российской вакцины от COVID-19
Шведским ученым нужна дополнительная информация, чтобы оценить успешность росссийской вакцины от COVID-19, заявил РИА Новости глава отделения лабораторной... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:42
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353
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В Швеции прокомментировали регистрацию российской вакцины от COVID-19

17:42 11.08.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
СТОКГОЛЬМ, 11 авг - РИА Новости. Шведским ученым нужна дополнительная информация, чтобы оценить успешность росссийской вакцины от COVID-19, заявил РИА Новости глава отделения лабораторной медицины Каролинского медицинского института в Стокгольме Матти Сэльберг.
"Я не смог найти никакой информации о том, как вакцина работает на животных, соответственно, невозможно предположить, как она будет работать на людях. Следовательно, сложно говорить об эффективности препарата. Неуверенность вызывает тот факт, что нет доступной научной информации о вакцине", - сказал Сэльберг.
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По словам эксперта, стандартная процедура испытания вакцины до ее регистрации предполагает тестирование на от 1 до 10 тысяч человек. Сэльберг отмечает, что доступных ученым данных о числе испытавших вакцину нет. "Согласно сайту clinicaltrials.gov, вакцина, зарегистрированная в России, тестировалась в общей сложности на 76 людях. Если это единственные люди, которые были вакцинированы, сложно говорить о том, работает ли вакцина и какие могут существовать побочные эффекты", - добавил эксперт.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинСтокгольм (город)Общество
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