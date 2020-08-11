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Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества
Президент России Владимир Путин подписал 9 августа указ об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:29
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россия, общество

Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества

17:29 11.08.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякПостроение казаков перед парадом по случаю Дня реабилитации кубанского казачества
Построение казаков перед парадом по случаю Дня реабилитации кубанского казачества
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал 9 августа указ об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, сообщает официальный сайт главы государства.
Документ направлен на консолидацию российского казачества, сохранение, развитие, использование духовного наследия и культуры казачества посредством формирования механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности.
Проект стратегии был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по делам казачества 19 ноября 2019 года.
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