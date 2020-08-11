Ефремов останется под домашним арестом на период госпитализации

Во вторник Ефремов был доставлен в Боткинскую больницу из Пресненского суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. В больнице РИА Новости сообщили, что актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.