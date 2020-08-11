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Ефремов останется под домашним арестом на период госпитализации
Все ограничения, прописанные в постановлении суда о назначении домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, сохранятся даже при условии его госпитализации, сообщил РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:15
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Ефремов останется под домашним арестом на период госпитализации

17:15 11.08.2020
843
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Все ограничения, прописанные в постановлении суда о назначении домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, сохранятся даже при условии его госпитализации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Даже находясь в больнице, Ефремов продолжает находиться под домашним арестом. То есть на него распространяются все ограничения, наложенные судом. Сотрудники ФСИН могут его навещать, чтобы проверять соблюдение домашнего ареста, но дежурить при нем (Ефремове – ред.) не обязаны", - сказал собеседник агентства.
Во вторник Ефремов был доставлен в Боткинскую больницу из Пресненского суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. В больнице РИА Новости сообщили, что актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
Ефремова выносят на носилках из зала суда
Вчера, 15:04
Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда
71813411
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
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