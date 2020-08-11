В Минске на место гибели митингующего несут цветы

Участники акции протеста на месте, где погиб человек в Минске

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жители Жители Минска стали приносить цветы на место гибели участника акции протеста. Об этом сообщает РБК

Люди кладут цветы на асфальте и оставляют в прутьях заграждения. Проезжающие мимо машины сигналят.

Митингующий погиб накануне в результате столкновений на проспекте Притыцкого, где толпа строила баррикады для блокирования движения. Мужчина пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону спецназа. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, погибший ранее отбывал срок за убийство.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК.

После закрытия участков в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков.

Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник вечером протесты продолжились.