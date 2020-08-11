https://ria.ru/20200811/1575655951.html
В Минске на место гибели митингующего несут цветы
Жители Минска стали приносить цветы на место гибели участника акции протеста. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:10
2020-08-11T17:42
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575626436.html
https://ria.ru/20200811/1575654992.html
Валерий Носуля
на белорусских источниках есть видео, где свето-шумовая граната, брошенная омоном, взрывается у головы протестующего... заявления официального минска спорны, или вы верите в то, что ранее 33 арестованных россиянина - террористы?
144
Unnamed User
Это эпик, террористу нести цветы. Совсем умом тронулись, или это провокация такая, не пойму. По мне так электорат Лукашенко мог бы выйти и толпой задавить протестующих.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645062_0:0:2862:1610_1400x0_80_0_0_e32f921694a4c338917134a98af0a643.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Жители Минска
стали приносить цветы на место гибели участника акции протеста. Об этом сообщает РБК
.
Люди кладут цветы на асфальте и оставляют в прутьях заграждения. Проезжающие мимо машины сигналят.
Митингующий погиб накануне в результате столкновений на проспекте Притыцкого, где толпа строила баррикады для блокирования движения. Мужчина пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону спецназа. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, погибший ранее отбывал срок за убийство.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК.
После закрытия участков в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков.
Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник вечером протесты продолжились.
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