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Родственники Ефремова отказались комментировать состояние его здоровья
Родственники актера Михаила Ефремова, попавшего в тяжелом состоянии в московскую Боткинскую больницу, отказались комментировать РИА Новости состояние его... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:06
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, происшествия

Родственники Ефремова отказались комментировать состояние его здоровья

17:06 11.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Родственники актера Михаила Ефремова, попавшего в тяжелом состоянии в московскую Боткинскую больницу, отказались комментировать РИА Новости состояние его здоровья.
Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда. Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.
"Я не комментирую ничего о своем отце", - сказал сын актера Никита.
В сети также появилось видео, на котором жена Ефремова Софья Кругликова приехала к нему в больницу и попыталась узнать о его состоянии. В разговоре с РИА Новости она отказалась сообщать что-либо об актере.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 16:27
Добровинский высказался о госпитализации Ефремова из здания суда
4401219
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваСофья КругликоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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