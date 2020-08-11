В Белоруссии после протестов более 200 человек лечатся в стационарах

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков в Белоруссии, сообщил минздрав республики.
"В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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По данным минздрава, среди травм - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, черепно-мозговые травмы, а также травмы грудной клетки и живота. "В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объем ", - уточнили в министерстве.
"К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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