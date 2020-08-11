В Белоруссии после протестов более 200 человек лечатся в стационарах

По данным минздрава, среди травм - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, черепно-мозговые травмы, а также травмы грудной клетки и живота. "В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объем ", - уточнили в министерстве.