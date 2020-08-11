Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575655586.html
В Белоруссии после протестов более 200 человек лечатся в стационарах
Более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков в Белоруссии, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575620985_0:304:3102:2048_1400x0_80_0_0_50fe0ef72b462456b7cf3b525d3ee94d.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575620985_0:304:3102:2048_1400x0_80_0_0_50fe0ef72b462456b7cf3b525d3ee94d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575620985_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_df230c29a99740f2cbbd2710639e3f22.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575620985_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_bc9307e1bff9d84e62507c6abcf95a0a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии после протестов более 200 человек лечатся в стационарах

17:07 11.08.2020 (обновлено: 21:54 11.08.2020)
826
© REUTERS / Vasily FedosenkoЛюди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков в Белоруссии, сообщил минздрав республики.
"В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
По данным минздрава, среди травм - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, черепно-мозговые травмы, а также травмы грудной клетки и живота. "В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объем ", - уточнили в министерстве.
"К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
7352173
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста на месте, где погиб человек в Минске
В Минске на место гибели митингующего несут цветы
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Грузовики с колючей проволокой
В центр Минска стягивают автозаки и водометы
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Родственники Ефремова отказались комментировать состояние его здоровья
Кадры задержания предполагаемых провокаторов беспорядка
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Полицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
В Белоруссии возбудили дело из-за перекрытия дорог на протестах в Минске
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В бразильском штате начнут производить российскую вакцину от COVID-19
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов останется под домашним арестом на период госпитализации
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
Компании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию
Михаил Абызов
Апелляционный суд оставил Абызова в СИЗО
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Милиция оцепила район в центре Минска
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Партия "Зеленые" пригласила Тихановскую в Австрию
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Цепкало уверен, что протесты в Белоруссии продолжатся
Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване Каскад
В Армении не рекомендуют покупать турпакеты с неподтвержденными рейсами
Предвыборная агитация в Белоруссии
В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния