Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575655319.html
Апелляционный суд оставил Абызова в СИЗО
Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:01
дело экс-министра абызова
открытое правительство
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
михаил абызов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156373/87/1563738735_0:156:2954:1818_1400x0_80_0_0_64a2de5bf1a512edc7d00c9c3b0e9b47.jpg
https://ria.ru/20200807/1575473580.html
https://ria.ru/20200709/1574099736.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156373/87/1563738735_0:156:2954:1818_1400x0_80_0_0_64a2de5bf1a512edc7d00c9c3b0e9b47.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156373/87/1563738735_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2dd90786290461ad5758c19c7151e7e1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156373/87/1563738735_283:0:2331:2048_1400x0_80_0_0_2d11e2a793ec4d2e9b99856fe20ce1b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело экс-министра абызова, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, михаил абызов, происшествия

Апелляционный суд оставил Абызова в СИЗО

17:01 11.08.2020
349
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов
Михаил Абызов
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Михаил Абызов. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в экономических преступлениях на десятки миллиарды рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
"Суд отклонил жалобы защиты обвиняемых Абызова, Ильичева, Пелипасова, Фрайденберг, Степанова, Русакова и признал постановление Московского городского суда законным", - рассказала собеседница агентства.
В конце июля Мосгорсуд продлил арест Абызова и ряда других фигурантов дела на три месяца.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы, как в общем порядке, так и заочно, ещё шесть человек.
Михаил Абызов в суде
7 августа, 08:17
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей
Год назад, в августе 2019 года, стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
Адвокат Александр Вершинин
9 июля, 11:17
Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину
По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.
Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей. В марте следствие заказало новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова.
В заключении эксперты должны будут указать рыночную стоимость, по которой "Сибирская энергетическая компания" купила акции у подконтрольных Абызову компаний.
1410000
Обсудить 0
Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судМихаил АбызовПроисшествия
Рекомендуем
Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване Каскад
В Армении не рекомендуют покупать турпакеты с неподтвержденными рейсами
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Родственники Ефремова отказались комментировать состояние его здоровья
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов останется под домашним арестом на период госпитализации
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Ямале проверят историю с отказом "загорающих" медиков помочь мужчине
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
В Белоруссии после протестов более 200 человек лечатся в стационарах
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
Компании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию
Грузовики с колючей проволокой
В центр Минска стягивают автозаки и водометы
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В бразильском штате начнут производить российскую вакцину от COVID-19
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Ширвиндт устроил ДТП в Валдае
Участники акции протеста на месте, где погиб человек в Минске
В Минске на место гибели митингующего несут цветы
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Алисса Милано
Звезда "Зачарованных" считает, что из-за COVID-19 начала терять волосы
Защитная маска
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
СМИ раскрыли подробности состояния госпитализированного Ефремова
Кадры задержания предполагаемых провокаторов беспорядка
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния