Апелляционный суд оставил Абызова в СИЗО

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление ареста бывшего министра Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова , обвиняемого в экономических преступлениях на десятки миллиарды рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Суд отклонил жалобы защиты обвиняемых Абызова, Ильичева, Пелипасова, Фрайденберг, Степанова, Русакова и признал постановление Московского городского суда законным", - рассказала собеседница агентства.

В конце июля Мосгорсуд продлил арест Абызова и ряда других фигурантов дела на три месяца.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы, как в общем порядке, так и заочно, ещё шесть человек.

Год назад, в августе 2019 года, стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Абызов вину не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.

Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей. В марте следствие заказало новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова.