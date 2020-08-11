В центр Минска стягивают автозаки и водометы

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МИНСК, 11 авг — РИА Новости. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки, передает В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки, передает Sputnik Беларусь

Как сообщает корреспондент РИА Новости, сотрудники милиции сосредоточились в районе стеллы "Минск — город-герой", где в воскресенье происходили стычки с протестующими.

Автомобильное движение по проспектам Победителей и Машерова свободно, однако правоохранительные органы контролируют все пешеходные дороги и скверы вокруг и проверяют документы и вещи у проходящих мимо. К Дворцу спорта, расположенному в этом же районе, свезли большое количество спецтехники.

Протесты в Белоруссии

Выборы президента республики состоялись 9 августа. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером.

Митингующие строят баррикады и отказываются расходиться, для их разгона силовики используют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в столице, там один человек погиб, более 200 находятся в больницах.

В ее штабе заявили, что не признают результаты ЦИК: по словам представителей политика, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Сегодня утром стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.