Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575653977.html
В Белоруссии возбудили дело из-за перекрытия дорог на протестах в Минске
Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске в ходе протестных акций 10 августа, РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:42
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575620196_139:425:3024:2048_1400x0_80_0_0_22bbb2e0cb51a8b6b2d027585a60b789.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
https://ria.ru/20200811/1575621466.html
Всю Беларусь решил пересажать? Избивая одного, он озлобляет всю семью. Убивая одного, он закрывает себе шанс на спокойную смену власти. Что у людей в голове, почему они себя миссиями ощущают? Плохо когда историю так слабо изучают в школе.
17
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575620196_139:425:3024:2048_1400x0_80_0_0_22bbb2e0cb51a8b6b2d027585a60b789.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575620196_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_4d5818ca24550edce063c30ec63c3bcd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575620196_876:0:2924:2048_1400x0_80_0_0_26e738aa5e3d5003808e39341253ab5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили дело из-за перекрытия дорог на протестах в Минске

16:45 11.08.2020 (обновлено: 17:42 11.08.2020)
2835
© REUTERS / Vasily FedosenkoПолицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
Полицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске в ходе протестных акций 10 августа, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе столицы вчера вечером", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
По данным СК, в Минске на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке и повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере.
"Следственной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В СК республики обратили внимание, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста. При этом санкция части 1 статьи 310 УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы, а если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено частью 2 статью 310 УК - до десяти лет лишения свободы.
Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа, наиболее крупные из них проходят в Минске. Началом протестов послужили президентские выборы, в которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Вчера, 13:02Протесты в Белоруссии
"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске
59210411
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всю Беларусь решил пересажать? Избивая одного, он озлобляет всю семью. Убивая одного, он закрывает себе шанс на спокойную смену власти. Что у людей в голове, почему они себя миссиями ощущают? Плохо когда историю так слабо изучают в школе.
11 августа, 16:56
Indigo City
1000214
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Партия "Зеленые" пригласила Тихановскую в Австрию
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Цепкало уверен, что протесты в Белоруссии продолжатся
Предвыборная агитация в Белоруссии
В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро
Грузовики с колючей проволокой
В центр Минска стягивают автозаки и водометы
Кадры задержания предполагаемых провокаторов беспорядка
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Участники акции протеста на месте, где погиб человек в Минске
В Минске на место гибели митингующего несут цветы
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
В Белоруссии после протестов более 200 человек лечатся в стационарах
Валерий Цепкало
Цепкало назвал условие для возвращения в Белоруссию
Валерий Цепкало
Цепкало уверен, что белорусские власти не пойдут на пересчет голосов
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
В Белоруссии оппозиция создаст "комитет государственного спасения"
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
В ООН озабочены ситуацией вокруг протестов в Белоруссии
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Ямале проверят историю с отказом "загорающих" медиков помочь мужчине
Защитная маска
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Милиция оцепила район в центре Минска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния