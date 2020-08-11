В Белоруссии возбудили дело из-за перекрытия дорог на протестах в Минске

В СК республики обратили внимание, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста. При этом санкция части 1 статьи 310 УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы, а если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено частью 2 статью 310 УК - до десяти лет лишения свободы.