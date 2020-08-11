В Белоруссии возбудили дело из-за перекрытия дорог на протестах в Минске

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске в ходе протестных акций 10 августа, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе столицы вчера вечером", - говорится в сообщении пресс-службы.
10 августа, 18:05Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
По данным СК, в Минске на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке и повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере.
"Следственной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В СК республики обратили внимание, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста. При этом санкция части 1 статьи 310 УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы, а если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено частью 2 статью 310 УК - до десяти лет лишения свободы.
Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа, наиболее крупные из них проходят в Минске. Началом протестов послужили президентские выборы, в которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>