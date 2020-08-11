УФА, 11 авг - РИА Новости. Пять новых детских садов откроются в Удмуртии к началу учебного года, сообщил глава региона Пять новых детских садов откроются в Удмуртии к началу учебного года, сообщил глава региона Александр Бречалов

"Сразу пять детских садов откроют к новому учебному году в Удмуртии. Новоселье отметят малыши в Камбарке , Шаркане, селе Сигаево, деревнях Каменное и Шудья. Для самых маленьких жителей Камбарки уже с 1 сентября заработает детский сад №6 "Лесовичок". Благодаря строительству нового здания всех малышей до 3 лет будут ждать светлые и красивые игровые комнаты, уютные спальни и классные площадки", - сообщил Бречалов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

По его словам, в Сигаево детский сад появится в новом микрорайоне по улице Летняя, 1, он является структурным подразделением начальной школы населенного пункта. Общая стоимость проекта составила порядка 92 миллионов рублей. При этом из них 51,5 миллиона направлено из средств федерального бюджета, 41,5 миллиона - из бюджета Удмуртии. В садике есть совмещенные музыкальный и спортивный залы, собственная прачечная и пищеблок, игровые комнаты, благоустроенная территория.

"В Шаркане строительство ясли-сада на 80 мест началось в прошлом году. Сейчас на объекте закончены работы по внутренней отделке стен, благоустройству территории вокруг детского сада", - сообщает глава Удмуртии.

По данным Бречалова, в Завьяловским районе в 2018-2019 годах по типовому проекту на 80 мест построили шесть детских садов и выкупили одну дошкольную образовательную организацию на 50 мест в деревне Шудья. Уже в следующем месяце свои двери откроют детские сады в деревне Каменное и микрорайоне "Тихие зори" в деревне Шудья. В ноябре малышей начнут принимать в детском саду в деревне Хохряки.