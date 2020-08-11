https://ria.ru/20200811/1575653045.html
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда" назвал симптомы вируса SFTS. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:33
2020-08-11T16:52
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
общество
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россия
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, общество
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда"
назвал симптомы вируса SFTS.
"Прежде всего тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови", — перечислил он.
По словам врача, кровотечение при этом вирусе может привести к смерти. Это может случиться, если кровоизлияние произойдет в перикарде, почке или головном мозге.
"Наши специалисты говорят, что по характеристикам в России есть препарат "Ингавирин", который должен помогать при возникновении симптомов SFTS", — отметил Болибок.
Вирус SFTS впервые выявили в 2011 году. Он передается как от клещей к человеку, так и от зараженного человека к другому — через кровь или слизистую.
На прошлой неделе стало известно о вспышке SFTS в Китае: заболевание диагностировали у 60 человек, семеро из них умерли.
В Роспотребнадзоре
заявили, что в России случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не отмечалось.