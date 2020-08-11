Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575652883.html
Партия "Зеленые" пригласила Тихановскую в Австрию
Спикер правящей в Австрии партии "Зеленые" по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзидзич во вторник сообщила, что вышла на связь с кандидатом в президенты... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:32
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
австрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209154_0:5:2048:1157_1400x0_80_0_0_6c93c8d423c8a6cd571f6381c540c509.jpg
https://ria.ru/20200811/1575649850.html
https://ria.ru/20200811/1575621466.html
10
белоруссия
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209154_0:5:2048:1157_1400x0_80_0_0_6c93c8d423c8a6cd571f6381c540c509.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209154_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_e88182b2573d50759ade58973c243f6a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209154_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_cf6ecd9083f11743a39a34c2b0cdbb1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, австрия, в мире

Партия "Зеленые" пригласила Тихановскую в Австрию

16:32 11.08.2020
1869
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Спикер правящей в Австрии партии "Зеленые" по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзидзич во вторник сообщила, что вышла на связь с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы пригласить ее в Австрию и узнать, как обстоят дела с белорусской оппозицией.
Тихановская ночью покинула ночью Белоруссию и находится в Литве. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

"Мы хотим узнать из первых рук, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии и вместе выяснить, какой вклад Австрия может внести в деэскалацию накалившейся ситуации, а в среднесрочной перспективе - в мирную смену системы в Белоруссии", - пояснила Дзидзич решение выйти на связь с Тихановской.

По словам Дзидзич, ясно, что "дни Лукашенко сочтены", поскольку никто не может долгое время удерживать власть против воли народа, и чем жестче действует Лукашенко, тем быстрее "развалится его легитимность".
"Я призываю президента Белоруссии подумать о благополучии своей страны и остановить эскалацию в отношении демонстрантов. Только так можно предотвратить ухудшение текущей ситуации", - добавила она.
Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
Вчера, 16:02Протесты в Белоруссии
Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Вчера, 13:02Протесты в Белоруссии
"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске
122511642
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияАвстрияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Цепкало уверен, что протесты в Белоруссии продолжатся
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Валерий Цепкало
Цепкало уверен, что белорусские власти не пойдут на пересчет голосов
Валерий Цепкало
Цепкало назвал условие для возвращения в Белоруссию
Предвыборная агитация в Белоруссии
В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
В ООН озабочены ситуацией вокруг протестов в Белоруссии
Защитная маска
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Полицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
В Белоруссии возбудили дело из-за перекрытия дорог на протестах в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Цепкало заявил, что его жена снова покинула Минск
Участники акции протеста на месте, где погиб человек в Минске
В Минске на место гибели митингующего несут цветы
Грузовики с колючей проволокой
В центр Минска стягивают автозаки и водометы
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало потребовал признать Тихановскую главой Белоруссии
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Кадры задержания предполагаемых провокаторов беспорядка
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния