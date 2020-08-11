https://ria.ru/20200811/1575652118.html
Ветклиники Подмосковья будут раз в месяц стерилизовать безнадзорных кошек
Государственные ветеринарные клиники Московской области с начала августа до конца года будут проводить раз в месяц бесплатную стерилизацию и кастрацию... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:26
2020-08-11T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649816_0:99:1500:943_1400x0_80_0_0_0d8342f0371a771d8b9b55cea73f08f5.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649816_0:99:1500:943_1400x0_80_0_0_0d8342f0371a771d8b9b55cea73f08f5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649816_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_fb7ed056fb08a97189d26531a47b4df6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649816_475:0:1475:1000_1400x0_80_0_0_63e1413052933ea4a33aca644395ccc4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Государственные ветеринарные клиники Московской области с начала августа до конца года будут проводить раз в месяц бесплатную стерилизацию и кастрацию безнадзорных кошек. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу областного минсельхоза.
По словам главы ведомства Андрея Разина, в отделения хирургического профиля было записано 72 животных. Порядка 25 обращений поставили в лист ожидания на сентябрь.
"В мероприятии участвует 26 лечебно-профилактических отделений Государственной ветеринарной службы Московской области, в которых уже прооперировано порядка 70 животных", – добавил министр.
Отмечается, что взаимодействие подмосковных волонтеров и ветеринаров поможет уменьшить число бездомных животных и внесет вклад в противоэпизоотическую работу в регионе.