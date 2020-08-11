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Ветклиники Подмосковья будут раз в месяц стерилизовать безнадзорных кошек
Государственные ветеринарные клиники Московской области с начала августа до конца года будут проводить раз в месяц бесплатную стерилизацию и кастрацию... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье)

Ветклиники Подмосковья будут раз в месяц стерилизовать безнадзорных кошек

16:26 11.08.2020
131
© РИА Новости / Варвара ГертьеВетеринар держит кошку во время обследования
Ветеринар держит кошку во время обследования
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Государственные ветеринарные клиники Московской области с начала августа до конца года будут проводить раз в месяц бесплатную стерилизацию и кастрацию безнадзорных кошек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минсельхоза.
По словам главы ведомства Андрея Разина, в отделения хирургического профиля было записано 72 животных. Порядка 25 обращений поставили в лист ожидания на сентябрь.
"В мероприятии участвует 26 лечебно-профилактических отделений Государственной ветеринарной службы Московской области, в которых уже прооперировано порядка 70 животных", – добавил министр.
Отмечается, что взаимодействие подмосковных волонтеров и ветеринаров поможет уменьшить число бездомных животных и внесет вклад в противоэпизоотическую работу в регионе.
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