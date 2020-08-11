Ветклиники Подмосковья будут раз в месяц стерилизовать безнадзорных кошек

Ветеринар держит кошку во время обследования

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Государственные ветеринарные клиники Московской области с начала августа до конца года будут проводить раз в месяц бесплатную стерилизацию и кастрацию безнадзорных кошек. Об этом сообщил телеканал Государственные ветеринарные клиники Московской области с начала августа до конца года будут проводить раз в месяц бесплатную стерилизацию и кастрацию безнадзорных кошек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минсельхоза.

По словам главы ведомства Андрея Разина, в отделения хирургического профиля было записано 72 животных. Порядка 25 обращений поставили в лист ожидания на сентябрь.

"В мероприятии участвует 26 лечебно-профилактических отделений Государственной ветеринарной службы Московской области, в которых уже прооперировано порядка 70 животных", – добавил министр.