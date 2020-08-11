В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Протестующий в Минске заблокировал движение на синей ветке метро, сообщил Sputnik Беларусь.
По информации СМИ, мужчина спрыгнул на пути на станции "Октябрьская" Московской линии. В руках он держал плакат с призывом "перестать калечить и убивать людей".
В минском метро на октябрьской pic.twitter.com/uAnZnBdg2K— Утка-маляр и 97% серотонина (@FoxyAstronaut) August 11, 2020
Как рассказали агентству в метрополитене, сотрудники сняли напряжение и помогли мужчине выбраться. Его увели специалисты службы безопасности для дальнейших разбирательств.
Движение на ветке уже восстановлено.
В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов. На втором месте — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская с 10,09 процента. Ее штаб не признал итоги выборов и подал жалобу в ЦИК.
В белорусских городах вторые сутки продолжаются массовые несанкционированные акции протеста против итогов голосования. Митингующие строят баррикады и отказываются расходиться, для их разгона силовики используют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах.
Как стало известно сегодня утром, сама Тихановская уехала из республики и сейчас находится в Литве.
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