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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575652061.html
В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро
Протестующий в Минске заблокировал движение на синей ветке метро, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:42
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
литва
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
это не протест. Это хулиганство.
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ну тебе из Сургута виднее
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минск
белоруссия
литва
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/131058/53/1310585368_0:136:2657:1630_1400x0_80_0_0_177ad1fb9a631b8b212efd76ae3dad2f.jpg
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире

В Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро

16:25 11.08.2020 (обновлено: 17:42 11.08.2020)
3091
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Белоруссии
Предвыборная агитация в Белоруссии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Протестующий в Минске заблокировал движение на синей ветке метро, сообщил Sputnik Беларусь.
По информации СМИ, мужчина спрыгнул на пути на станции "Октябрьская" Московской линии. В руках он держал плакат с призывом "перестать калечить и убивать людей".
Как рассказали агентству в метрополитене, сотрудники сняли напряжение и помогли мужчине выбраться. Его увели специалисты службы безопасности для дальнейших разбирательств.
Движение на ветке уже восстановлено.
В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов. На втором месте — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская с 10,09 процента. Ее штаб не признал итоги выборов и подал жалобу в ЦИК.
Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
Вчера, 16:02Протесты в Белоруссии
Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии
В белорусских городах вторые сутки продолжаются массовые несанкционированные акции протеста против итогов голосования. Митингующие строят баррикады и отказываются расходиться, для их разгона силовики используют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах.
Как стало известно сегодня утром, сама Тихановская уехала из республики и сейчас находится в Литве.
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Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
это не протест. Это хулиганство.
11 августа, 16:27
О Ольга Занкова
3300005
ну тебе из Сургута виднее
11 августа, 16:37
Игорь Минчанин
7000025
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