Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575652036.html
СП ВТБ и Ростелекома внедряет первую универсальную платформу геоаналитики
Компания "Платформа больших данных", созданная весной 2020 года банком ВТБ и Ростелекомом, разработала и внедряет первую в России универсальную геоплатформу на... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:25
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_6b167545e1994d1f5b3fe3ee2fec67cd.jpg
https://realty.ria.ru/20200811/1575622388.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_6b167545e1994d1f5b3fe3ee2fec67cd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_970d5d584261fc918e2035d9e25612e0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_554:0:2602:2048_1400x0_80_0_0_18ee80aa85eb7049a527707710029b2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

СП ВТБ и Ростелекома внедряет первую универсальную платформу геоаналитики

16:25 11.08.2020
716
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ"
Стенд ВТБ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА новости. Компания "Платформа больших данных", созданная весной 2020 года банком ВТБ и Ростелекомом, разработала и внедряет первую в России универсальную геоплатформу на основе анализа обезличенных данных с применением автоматического машинного обучения (Auto ML), сообщает пресс-служба ВТБ.
Платформа позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы в конкретных локациях для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестиционную привлекательность зданий и земельных участков. Собранные в единую гео-сетку данные позволяют использовать методы Аuto ML, что ускоряет процесс вывода продуктов на рынок, технологии могут быть адаптированы под задачи той или иной компании за неделю.
"Геоплатформа доступна уже в 50 крупнейших городах России. С ее помощью мы можем дать оценку локаций площадью 500 на 500 метров. Геоплатформа сопоставит 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов и предложит оптимальную площадку, например, для новой парикмахерской, рекламного билборда для узкоспециализированой аудитории или строительства жилого комплекса, - приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Платформы больших данных", заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
Как отметили в ВТБ, продукты геоплатформы уже тестируют один из лидеров среди российских торговых сетей и крупнейший оператор наружной, транзитной и indoor-рекламы в России.
Деньги
Вчера, 10:05
ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке
"Рынок геоаналитики в России растет на 15-20% в год. Согласно оценкам и предыдущему проектному опыту PwC и Strategy&, применение продуктов геоаналитики может обеспечить прирост выручки до 20% за счет оптимального размещения торговых точек и офисов продаж", - добавили в банке.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Большой каменный мост у Кремля
Московская оптическая фирма получила льготный заем в сто миллионов рублей
Смартфон
Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Авиакомпания "Россия" открыла рейсы из Петербурга в Анталью
Здание Федеральной службы государственной статистики
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
"Открытие" за полгода получило 14,8 млрд руб чистой прибыли по МСФО
Работа за компьютером
Определены призеры конкурса АНО "РСВ" в номинации "Цифровая среда"
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Внутренние войска начали задержания в центре Минска
Коронавирус
Найден способ снизить риск передачи коронавируса
Подкаст Это надолго: как отучить ребёнка материться?
Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Стало известно название первой российской вакцины от коронавируса
Похороны в Индии
Мужчина вернулся домой спустя два дня после своих похорон
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
МиГ-31
МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния