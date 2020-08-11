Дорогу из Нижегородской области в Чувашию отремонтировали по нацпроекту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Участок дороги Работки – Порецкое, соединяющей Нижегородскую область с Чувашией, отремонтировали в Большемурашкинском районе в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Протяженность отремонтированного участка дороги Работки – Порецкое составила 4,458 километра. Приемку работ провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.
"Эта дорога не только объединяет между собой несколько муниципальных районов, но и является одной из тех, которые соединяют Нижегородскую область с Чувашией. При этом капитального ремонта здесь не проводилось более 15 лет. Укладка нового асфальтобетонного покрытия позволит нам повысить безопасность дорожного движения, сделать комфортнее передвижение нижегородских автомобилистов и водителей из других регионов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона отметил, что стоимость работ по госконтракту составила 80,9 миллиона рублей. За ходом работ внимательно следили контролеры, которые приезжали на объект от трех до пяти раз в неделю.
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Никитин напомнил, что региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр.
Подчеркивается, что по поручению губернатора Нижегородской области, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены заранее, в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.
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