Дорогу из Нижегородской области в Чувашию отремонтировали по нацпроекту

"Эта дорога не только объединяет между собой несколько муниципальных районов, но и является одной из тех, которые соединяют Нижегородскую область с Чувашией. При этом капитального ремонта здесь не проводилось более 15 лет. Укладка нового асфальтобетонного покрытия позволит нам повысить безопасность дорожного движения, сделать комфортнее передвижение нижегородских автомобилистов и водителей из других регионов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.