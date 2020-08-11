Добровинский высказался о госпитализации Ефремова из здания суда

"Все может быть, на самом деле, но у меня нет никаких оснований не верить состоянию господина Ефремова. Однако давайте дождемся того, что скажут врачи. Я всегда исхожу из того, что я верю абсолютно всем до момента, пока меня не обманули", — признался он.