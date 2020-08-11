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Добровинский высказался о госпитализации Ефремова из здания суда
Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский верит, что актеру действительно стало плохо. Об этом юрист... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:27
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Добровинский высказался о госпитализации Ефремова из здания суда

16:27 11.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский верит, что актеру действительно стало плохо. Об этом юрист рассказал в эфире радиостанции "Москва FM".

"Все может быть, на самом деле, но у меня нет никаких оснований не верить состоянию господина Ефремова. Однако давайте дождемся того, что скажут врачи. Я всегда исхожу из того, что я верю абсолютно всем до момента, пока меня не обманули", — признался он.

Ранее еще один адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина усомнилась в том, что состояние обвиняемого действительно ухудшилось, и сравнила ситуацию в суде с цирковым представлением.
Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках.
По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 15:45
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