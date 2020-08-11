Добровинский высказался о госпитализации Ефремова из здания суда

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский верит, что актеру действительно стало плохо. Об этом юрист рассказал в эфире радиостанции "Москва FM".
"Все может быть, на самом деле, но у меня нет никаких оснований не верить состоянию господина Ефремова. Однако давайте дождемся того, что скажут врачи. Я всегда исхожу из того, что я верю абсолютно всем до момента, пока меня не обманули", — признался он.
Ранее еще один адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина усомнилась в том, что состояние обвиняемого действительно ухудшилось, и сравнила ситуацию в суде с цирковым представлением.
Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках.
По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.