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Адвокат потерпевших назвала госпитализацию Ефремова цирковым выступлением
Адвокат потерпевшей стороны по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина в разговоре с "Газетой.Ru" сравнила его госпитализацию из здания... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:27
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат потерпевших назвала госпитализацию Ефремова цирковым выступлением

15:43 11.08.2020 (обновлено: 16:27 11.08.2020)
8906
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина в разговоре с "Газетой.Ru" сравнила его госпитализацию из здания суда с цирком.

"В зале судебного заседания он не появился, нам никаких комментариев о его состоянии не дали. Никаких медицинских подтверждений нет <…> Это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника", — сказала юрист.

Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках.
По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.
Ефремова выносят на носилках из зала суда
Вчера, 15:04
Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда
В начале июня актер за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
118753620
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Клоун он и есть клоун. Без чести и достоинства!
11 августа, 15:50
Арсений Новиков
3600001
Согласен с Бутыриной!
11 августа, 15:48
Егор Панкратов
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