Адвокат потерпевших назвала госпитализацию Ефремова цирковым выступлением

Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны по делу об аварии с участием актера Адвокат потерпевшей стороны по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина в разговоре с "Газетой.Ru" сравнила его госпитализацию из здания суда с цирком.

"В зале судебного заседания он не появился, нам никаких комментариев о его состоянии не дали. Никаких медицинских подтверждений нет <…> Это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника", — сказала юрист.

Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках.

По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.

В начале июня актер за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.