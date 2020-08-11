США заявили о дальнейшем сокращении военного контингента в Афганистане

Речь идет о "сокращении американских подразделений в Афганистане до ноября 2020 года до чуть менее 5000 человек", цитирует агентство документ. Данная информация была передана администрацией США по неофициальным каналам союзникам по НАТО в июне. До середины июня США сократили количество военнослужащих в Афганистане до 8600 человек, сообщает агентство со ссылкой на минобороны.