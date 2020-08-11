https://ria.ru/20200811/1575651165.html
США заявили о дальнейшем сокращении военного контингента в Афганистане
США проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:17
2020-08-11T16:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мид германии, нато, афганистан, сша, в мире
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. США
проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО
"Решительная поддержка" (Resolute Support) до менее чем 5 тысяч человек, сообщило агентство dpa
со ссылкой на заявление минобороны и МИД ФРГ
, направленное в бундестаг.
Речь идет о "сокращении американских подразделений в Афганистане до ноября 2020 года до чуть менее 5000 человек", цитирует агентство документ. Данная информация была передана администрацией США по неофициальным каналам союзникам по НАТО в июне. До середины июня США сократили количество военнослужащих в Афганистане до 8600 человек, сообщает агентство со ссылкой на минобороны.
"Критические возможности США по-прежнему находятся в распоряжении (участников миротворческой миссии - ред.)", - говорится в документе, который цитирует dpa. С точки зрения правительства ФРГ, размещенный на севере Афганистана контингент бундесвера сможет без значительных ограничений продолжать свою миссию.
"Правительство ФРГ полагает, что дальнейшее сокращение воинских частей должно зависеть от содержательного прогресса в мирном процессе", - дополняется в документе минобороны и МИД ФРГ.
Для продвижения в мирном процессе необходимо, чтобы радикальное движение "Талибан
" сократило "уровень насилия, выступило против международного терроризма и начало мирные переговоры с афганским правительством", считают в германских министерствах.