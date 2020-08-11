Эксперт оценил перспективы экспорта российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Потребность в российской вакцине от Потребность в российской вакцине от коронавируса внутри страны еще не скоро позволит ее массово экспортировать, поделился мнением с РИА Новости завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Ранее во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ) Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение 1 миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

"Несмотря на то, что интерес к ней вызван во многих станах мира, и несмотря на то, что производить ее будут сразу несколько организаций, потребность внутри страны еще не скоро даст возможность массово экспортировать вакцину", - сказал он.

Эксперт отметил, что на поставки вакцины в третьи страны будет влиять и то, насколько быстро они зарегистрируют свои вакцины от заболевания, ведь вполне успешная работа идет во многих государствах.

"То, что другие страны еще не зарегистрировали свои вакцины, связано в основном с продолжающейся третьей фазой испытания, которую в нашей стране провели в сокращенном варианте", - добавил он, отметив, что Россия запланировала и пострегистрационные испытания.

Собеседник агентства предположил, что осенью можно ожидать начала массовой вакцинации, в первую очередь военных, учителей и представителей других профессий, которые общаются с большим количеством людей.

"Дальше это уже затронет и остальных россиян, после чего уже можно говорить о массовой продаже, передаче вакцины в другие страны", - заключил Абрамов.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Позже в Минпромторге добавили, что в дальнейшем производство вакцины будет развернуто на мощностях фармкомпаний " Р-Фарм " и "Генериум".