Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575651010.html
Эксперт оценил перспективы экспорта российской вакцины от коронавируса
Потребность в российской вакцине от коронавируса внутри страны еще не скоро позволит ее массово экспортировать, поделился мнением с РИА Новости завкафедрой... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
рэу имени г. в. плеханова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634109_178:100:1280:720_1400x0_80_0_0_ca4b251cd5bf094cd201fe1fdb5305f8.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634109_178:100:1280:720_1400x0_80_0_0_ca4b251cd5bf094cd201fe1fdb5305f8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634109_320:0:1280:720_1400x0_80_0_0_f3c41eacdb20efa8807efef56e56ff75.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634109_501:73:1148:720_1400x0_80_0_0_6d7b465e00075ced484a917fe3b43745.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, рэу имени г. в. плеханова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Эксперт оценил перспективы экспорта российской вакцины от коронавируса

16:16 11.08.2020
998
© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий КуракинПервая в мире вакцина от коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса
© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Потребность в российской вакцине от коронавируса внутри страны еще не скоро позволит ее массово экспортировать, поделился мнением с РИА Новости завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.
Ранее во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение 1 миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
"Несмотря на то, что интерес к ней вызван во многих станах мира, и несмотря на то, что производить ее будут сразу несколько организаций, потребность внутри страны еще не скоро даст возможность массово экспортировать вакцину", - сказал он.
Эксперт отметил, что на поставки вакцины в третьи страны будет влиять и то, насколько быстро они зарегистрируют свои вакцины от заболевания, ведь вполне успешная работа идет во многих государствах.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"То, что другие страны еще не зарегистрировали свои вакцины, связано в основном с продолжающейся третьей фазой испытания, которую в нашей стране провели в сокращенном варианте", - добавил он, отметив, что Россия запланировала и пострегистрационные испытания.
Собеседник агентства предположил, что осенью можно ожидать начала массовой вакцинации, в первую очередь военных, учителей и представителей других профессий, которые общаются с большим количеством людей.
"Дальше это уже затронет и остальных россиян, после чего уже можно говорить о массовой продаже, передаче вакцины в другие страны", - заключил Абрамов.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Позже в Минпромторге добавили, что в дальнейшем производство вакцины будет развернуто на мощностях фармкомпаний "Р-Фарм" и "Генериум".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
2910115
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
Рекомендуем
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В бразильском штате начнут производить российскую вакцину от COVID-19
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу
Кошка на балконе жилого дома
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Валерий Цепкало
Цепкало назвал условие для возвращения в Белоруссию
Защитная маска
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Мужчина едет на велосипеде в Казани
Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Легойда отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о русском народе
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
В ООН озабочены ситуацией вокруг протестов в Белоруссии
Стюардесса
Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию
Дуэйн Джонсон
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния