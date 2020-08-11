США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и отстает от американских разработок, считает помощник президента США Келлиан Конуэй.
"Это так. Вот почему американские стандарты гораздо более жесткие. Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого", - сказала она в эфире телеканала Fox News.
Ведущий, задавая вопрос, сказал, что Россия очень мало тестировала вакцину и на очень небольшом количестве людей. По ее словам, во вторник президент США Дональд Трамп будет проинформирован о ходе работ над созданием вакцин и сообщит об этом на брифинге.
"Мы находимся в завершающей стадии с парой из шести потенциальных вакцин, и мы думаем, что у нас будут сотни миллионов доз вакцины только в следующие несколько месяцев", - добавила Конуэй.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".
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