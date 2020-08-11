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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575650973.html
США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и отстает от американских разработок, считает помощник президента США Келлиан Конуэй. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дональд трамп
сша
общество
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https://ria.ru/20200811/1575650345.html
А еще наша вакцина разработана недемократическим способом и будет производиться на недемократическом оборудовании!
131
Ну кто бы сомневался!!! Россия уже может зарабатывать на своей честной вакцине, а у них еще проверки на "скрытые" цели своих вакцин идут.
91
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россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575652144_0:82:1001:645_1400x0_80_0_0_6ccbc97d86a5e3623f7196536f53cf42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, сша, общество

США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса

16:16 11.08.2020 (обновлено: 18:37 11.08.2020)
17979
© АГН "Москва"Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
© АГН "Москва"
ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и отстает от американских разработок, считает помощник президента США Келлиан Конуэй.
"Это так. Вот почему американские стандарты гораздо более жесткие. Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого", - сказала она в эфире телеканала Fox News.
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Вчера, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Ведущий, задавая вопрос, сказал, что Россия очень мало тестировала вакцину и на очень небольшом количестве людей. По ее словам, во вторник президент США Дональд Трамп будет проинформирован о ходе работ над созданием вакцин и сообщит об этом на брифинге.
"Мы находимся в завершающей стадии с парой из шести потенциальных вакцин, и мы думаем, что у нас будут сотни миллионов доз вакцины только в следующие несколько месяцев", - добавила Конуэй.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампСШАОбщество
Популярные комментарии
А еще наша вакцина разработана недемократическим способом и будет производиться на недемократическом оборудовании!
11 августа, 16:22
Игорь Михайлов
83400008
Ну кто бы сомневался!!! Россия уже может зарабатывать на своей честной вакцине, а у них еще проверки на "скрытые" цели своих вакцин идут.
11 августа, 16:18
ssedlex76
70910011
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