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Круглый стол о глубоком политическом кризисе в Ливане
13 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол о причинах и последствиях острого политического кризиса в Ливане.
2020-08-11T16:12
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1575650620.jpg?1597151541
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о глубоком политическом кризисе в Ливане

16:12 11.08.2020
40
13 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол о причинах и последствиях острого политического кризиса в Ливане.
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Участники:
- программный координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан МАМЕДОВ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Игорь МАТВЕЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.

10 августа подало в отставку правительство Ливана. Произошло это на фоне массовых протестов, вспыхнувших в стране после мощного взрыва в порту Бейрута, приведшего к многочисленным жертвам и огромным разрушениям. Люди вышли на улицы с требованиями независимого расследования причин трагедии, наказания виновных, смены режима и проведения досрочных выборов. Страна погрузилась в глубокий кризис.
Сможет ли Ливан самостоятельно выйти из создавшейся ситуации? Насколько плачевно экономическое положение в стране? На каких условиях готовы оказать помощь Ливану страны Запада, и пойдет ли он на них? Не грозит ли стране новая гражданская война? Не создает ли складывающаяся обстановка благоприятные условия для обострения борьбы за влияние в Ливане международных и региональных игроков и проникновения на его территорию экстремистских и террористических организаций? Как кризис в Ливане отразится на ситуации регионе в целом и в соседней Сирии в частности?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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