Круглый стол о глубоком политическом кризисе в Ливане

- программный координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан МАМЕДОВ;- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Игорь МАТВЕЕВ;- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.10 августа подало в отставку правительство Ливана. Произошло это на фоне массовых протестов, вспыхнувших в стране после мощного взрыва в порту Бейрута, приведшего к многочисленным жертвам и огромным разрушениям. Люди вышли на улицы с требованиями независимого расследования причин трагедии, наказания виновных, смены режима и проведения досрочных выборов. Страна погрузилась в глубокий кризис.Сможет ли Ливан самостоятельно выйти из создавшейся ситуации? Насколько плачевно экономическое положение в стране? На каких условиях готовы оказать помощь Ливану страны Запада, и пойдет ли он на них? Не грозит ли стране новая гражданская война? Не создает ли складывающаяся обстановка благоприятные условия для обострения борьбы за влияние в Ливане международных и региональных игроков и проникновения на его территорию экстремистских и террористических организаций? Как кризис в Ливане отразится на ситуации регионе в целом и в соседней Сирии в частности?