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Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Эксперты пришли к выводу, что самым простым и эффективным способом избежать заражения коронавирусом в помещении является проветривание. Американский профессор... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:55
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Проветривать не реже 6 раз в час по 15 минут.
30
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, наука, в мире

Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом

16:11 11.08.2020 (обновлено: 16:55 11.08.2020)
45948
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКошка на балконе жилого дома
Кошка на балконе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Эксперты пришли к выводу, что самым простым и эффективным способом избежать заражения коронавирусом в помещении является проветривание. Американский профессор Шелли Миллер рассказала изданию Conversation, как это правильно делать и на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Эксперт смоделировала ситуацию, когда человек находится в квартире.
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"В жилые дома воздух попадает не только через двери и окна, но и сквозь различные щели", — напомнила она.
Миллер отметила, что оптимальное время, за которое помещение проветривается, зависит от его размера и количества людей, находящихся внутри. Тем не менее она рекомендовала делать это не реже шести раз в час.
Работникам офисов профессор посоветовала обратить внимание на очистители воздуха. Эффективность прибора, по ее словам, зависит от фильтра, типа комнаты, а также числа сотрудников в ней.
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Помимо прочего, эксперт обратила внимание на то, что многие помещения в США не соответствуют нормам вентиляции, и рекомендовала проверять уровень углекислого газа. Чтобы избежать заражения коронавирусом, по ее словам, концентрация двуокиси углерода должна быть ниже 600 ppm.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 в мире приближается к 20 миллионам, 728 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
посвятить жизнь проветриванию? 6 раз в час, Карл!
11 августа, 16:29
F1_
10271000
Проветривать не реже 6 раз в час по 15 минут.
11 августа, 18:37
ddimasurkow
6240000
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