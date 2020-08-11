Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Эксперты пришли к выводу, что самым простым и эффективным способом избежать заражения Эксперты пришли к выводу, что самым простым и эффективным способом избежать заражения коронавирусом в помещении является проветривание. Американский профессор Шелли Миллер рассказала изданию Conversation , как это правильно делать и на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Эксперт смоделировала ситуацию, когда человек находится в квартире.

"В жилые дома воздух попадает не только через двери и окна, но и сквозь различные щели", — напомнила она.

Миллер отметила, что оптимальное время, за которое помещение проветривается, зависит от его размера и количества людей, находящихся внутри. Тем не менее она рекомендовала делать это не реже шести раз в час.

Работникам офисов профессор посоветовала обратить внимание на очистители воздуха. Эффективность прибора, по ее словам, зависит от фильтра, типа комнаты, а также числа сотрудников в ней.

Помимо прочего, эксперт обратила внимание на то, что многие помещения в США не соответствуют нормам вентиляции, и рекомендовала проверять уровень углекислого газа. Чтобы избежать заражения коронавирусом, по ее словам, концентрация двуокиси углерода должна быть ниже 600 ppm.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 в мире приближается к 20 миллионам, 728 тысяч человек скончались.