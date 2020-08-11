https://ria.ru/20200811/1575650540.html
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Эксперты пришли к выводу, что самым простым и эффективным способом избежать заражения коронавирусом в помещении является проветривание. Американский профессор... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:11
2020-08-11T16:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
наука
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575322110.html
F1_
посвятить жизнь проветриванию? 6 раз в час, Карл!
38
dimasurkow
Проветривать не реже 6 раз в час по 15 минут.
30
9
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, наука, в мире
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Эксперты пришли к выводу, что самым простым и эффективным способом избежать заражения коронавирусом
в помещении является проветривание. Американский профессор Шелли Миллер рассказала изданию Conversation
, как это правильно делать и на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Эксперт смоделировала ситуацию, когда человек находится в квартире.
"В жилые дома воздух попадает не только через двери и окна, но и сквозь различные щели", — напомнила она.
Миллер отметила, что оптимальное время, за которое помещение проветривается, зависит от его размера и количества людей, находящихся внутри. Тем не менее она рекомендовала делать это не реже шести раз в час.
Работникам офисов профессор посоветовала обратить внимание на очистители воздуха. Эффективность прибора, по ее словам, зависит от фильтра, типа комнаты, а также числа сотрудников в ней.
Помимо прочего, эксперт обратила внимание на то, что многие помещения в США
не соответствуют нормам вентиляции, и рекомендовала проверять уровень углекислого газа. Чтобы избежать заражения коронавирусом, по ее словам, концентрация двуокиси углерода должна быть ниже 600 ppm.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 в мире приближается к 20 миллионам, 728 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.