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Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171
Число жертв взрыва в порту ливанской столицы Бейрута увеличилось до 171, пропавшими без вести остаются 30-40 человек, сообщает ливанский телеканал LBC со... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:17
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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353
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171

16:09 11.08.2020 (обновлено: 16:17 11.08.2020)
2994
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия взрыва в порту Бейрута. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число жертв взрыва в порту ливанской столицы Бейрута увеличилось до 171, пропавшими без вести остаются 30-40 человек, сообщает ливанский телеканал LBC со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения страны Хамада Хасана.
По словам Хасана, число погибших выросло до 171, число пропавших без вести колеблется между 30 и 40, около 1500 пострадавших нуждаются в специальной медицинской помощи.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
"Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки": мощный взрыв в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Mohamed Azakir

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

Последствия пожара в Бейруте, Ливан
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва в районе порта в Бейруте
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

Осколки выбитых витрин и окон зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Anwar Amro

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© AFP 2020 / Anwar Amro

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

Осмотр пострадавшего после взрыва в Бейруте
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Issam Abdallah

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
1001011
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Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
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