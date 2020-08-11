Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575650345.html
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Мы, врачи, достигли успехов в лечении пациентов с коронавирусом, используя моноклональные антитела, стероиды, противовирусные препараты. Больные стали меньше... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634107_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_4115710161e7ce29117110a6b50d9213.jpg
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575632061.html
Если будут насильственно вакцинировать, народ реально вспыхнет
239
Молодцы!
195
53
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Сергей Царенко
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575661676_0:37:821:858_100x100_80_0_0_80880e77e9dac2a77dce19c6605d1703.jpg
Сергей Царенко
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575661676_0:37:821:858_100x100_80_0_0_80880e77e9dac2a77dce19c6605d1703.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634107_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_4115710161e7ce29117110a6b50d9213.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634107_160:0:1120:720_1400x0_80_0_0_378b4251b87d6ab8510be96338a15552.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634107_280:0:1000:720_1400x0_80_0_0_d95473e688f325865d227c6a70eb86f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, авторы

"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"

16:32 11.08.2020 (обновлено: 19:03 11.08.2020)
30639
© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий КуракинПервая в мире вакцина от коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса
© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин
Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации городской больницы № 52 города Москвы Сергей Царенко
Сергей Царенко
Все материалы
Мы, врачи, достигли успехов в лечении пациентов с коронавирусом, используя моноклональные антитела, стероиды, противовирусные препараты. Больные стали меньше умирать, но все равно в случае тяжелых форм инфекции мы вынуждены их переводить на ИВЛ. И дальше шесть-восемь человек из каждых десяти умирают от внутрибольничных инфекций. Таких больных спасли бы новые антибиотики. Но на их разработку нужны годы.

Есть и другой путь: уберечь людей от заражения коронавирусом. Путь хороший во всех отношениях — и человек здоров, и окружающих он не заразит. Ведь чем больше будет устойчивых к болезни людей, тем толще будет иммунная прослойка в обществе, тем скорее наступит конец эпидемии.

Пока что устойчивость к болезни формируется только в том случае, если человек ею переболеет. Но ведь есть и более безопасный вариант — иммунизация. Тем более что имеется эффективная и безопасная вакцина, созданная специалистами института имени Гамалеи. Этот институт в микробиологическом сообществе такой же бренд, как "Мерседес" в автомобилестроении.
Первая в мире вакцина от коронавируса
Вчера, 14:06
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
Я знаю академиков Гинцбурга и Логунова много лет. С ними и их сотрудниками мы разрабатываем новые способы борьбы с устойчивыми бактериями. Кроме этого, ученые института уже успешно создали вакцины против Эболы и MERS. И не просто создали, а отработали безопасный и эффективный способ их создания — векторный. На безобидный для человека аденовирус, как на ракету-носитель, цепляют орбитальную станцию — кусочек коронавируса. И запускают внутрь человеческого организма. После этого формируется иммунитет и на "ракету-носитель" и на "орбитальную станцию". Чтобы закрепить успех, через три недели такую же "орбитальную станцию" запускают на другой "ракете-носителе", другом аденовирусе. И опять формируется иммунитет. В результате на оба аденовируса формируется иммунитет послабее (он ведь организму не нужен), а на коронавирус — устойчивая и надежная иммунная защита.

Просто, как все гениальное. И ведь никто, кроме наших Левшей, не додумался до таких тонкостей. В мире создаются еще несколько векторных вакцин, но вот чтобы с двумя "ракетами-носителями"!

Вакцина уже испытана на добровольцах. Причем первыми добровольцами были все сотрудники института имени Гамалеи. Они как создатели нового моста — стали под этот мост, в то время как по нему пошел первый поезд! После этого вакцина испытана на добровольцах — военнослужащих. Ни одного осложнения, у всех мощный иммунитет.
Немудрено, что тут же в прессе прокатилась волна критики. От просто выдумок об украденных технологиях до псевдонаучных размышлений о потенциальном ухудшении состояния в случае случайного заражения коронавирусом в период формирования иммунитета на вакцину. Последнее звучит страшно: антительно-зависимое усиление (ADE). Страшно для неспециалистов. А вирусологи знают, что эффект ADE описан только для лихорадки Денге, да и то не в связи с вакцинацией. В остальных случаях эффект иногда видят в пробирке. Причем не при коронавирусных инфекциях.
Разработка вакцины от коронавируса
Вчера, 12:18
В России ответили на критику российской вакцины на Западе
И тут встает вопрос. А кто финансирует эту компанию в прессе? От кого зависят "независимые эксперты"? Секрет Полишинеля: от производителей других вакцин, которые пока отстали от российских ученых. Еще от производителей противовирусных препаратов — порой эффективных лекарств, но только при легких формах болезни и имеющих большое количество побочных эффектов.
Нам, практикующим врачам, стыдно смотреть на эту подковерную возню. Мы ждем, когда же перестанут поступать к нам пациенты с коронавирусной инфекцией и когда мы наконец-то сможем заняться и другими заболеваниями, до которых пока не доходят руки в эпидемию.
71714843651
Обсудить 53
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Авторы
Популярные комментарии
Если будут насильственно вакцинировать, народ реально вспыхнет
11 августа, 16:48
Andrey Harlamov
5310513167
Молодцы!
11 августа, 16:49
Арсений Новиков
178210212
Рекомендуем
Осмотр перед выпиской добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19
Запад переживает за "путинских подопытных свинок"
Кошка на балконе жилого дома
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Ширвиндт устроил ДТП в Валдае
Первая в мире вакцина от коронавируса
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Ефремова выносят на носилках из зала суда
Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда
Мужчина едет на велосипеде в Казани
Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Защитная маска
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Сахалин
На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
Человеческий глаз
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния