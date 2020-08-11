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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575649850.html
Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видео, в котором рассказала, что уехала из страны к детям. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Он проиграл. Ты - выиграла. Все это понимают и каждый играет в свою игру.
83
Может, они оба проиграли, а ты выиграл?.))) Щас колоду раскину, погляжу.)))))))))
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645717_0:185:3000:1873_1400x0_80_0_0_0ae81a8b8e922b40fb578e57cd191731.jpg
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии

16:02 11.08.2020
40899
© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видео, в котором рассказала, что уехала из страны к детям.
"Я приняла очень тяжелое для себя решение. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально", — заявила она.
Тихановская подчеркнула, что приняла решение самостоятельно, на него не повлияли ни друзья, ни родные, ни соратники.
Ранее сообщалось, что кандидат находится в Литве. В штабе Тихановской заявили, что у нее не было другого выбора.
Светлана Тихановская
8 августа, 11:10
"Несчастная девчонка": домохозяйка в борьбе за пост президента Белоруссии
Ее выезд в прибалтийское государство "организовали" белорусские власти, уточнила РИА Новости доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

Подготовка покушения

Накануне в Комитете государственной безопасности заявили, что на Тихановскую готовилось покушение.
В ведомстве рассказали, что члены объединенного штаба оппозиции опасались за жизнь кандидата. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сотрудники МВД также перехватили переписку, где говорилось, что протестующим "нужна сакральная жертва".
"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. <...> В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба", — заявил он.
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

Протесты в Минске
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Протесты в Белоруссии
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

Протесты в Белоруссии
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Белоруссии
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВрачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

Протесты в Белоруссии
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кроме того, перед этим президент Александр Лукашенко отмечал, что среди сторонников Тихановской есть человек, который попросил государство взять под охрану офис, где после выборов собрались представители штаба и журналисты. Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, в свою очередь, заявила РИА Новости, что соратники Тихановской с подобной просьбой к властям не обращались.

Протесты в Белоруссии

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным, Лукашенко набирает 80,08 процента, на втором месте Тихановская с 10,09 процента. При этом в штабе последней не признали результаты. Сама кандидат подала жалобу в ЦИК.
Последние пару дней в некоторых городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие возводили баррикады и отказывались расходиться, для их разгона силовики использовали водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая непростая обстановка сложилась в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах. Силовики задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
При этом сама Тихановская участвовать в протестах отказалась. Более того, она призвала сторонников соблюдать законы.
" Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала она в видеообращении.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
183118511
Обсудить 15
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Он проиграл. Ты - выиграла. Все это понимают и каждый играет в свою игру.
11 августа, 16:18
White Rabbit
232111145
Может, они оба проиграли, а ты выиграл?.))) Щас колоду раскину, погляжу.)))))))))
11 августа, 16:43
Oleg Remov Kerch
25120007
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