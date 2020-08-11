Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии

Ее выезд в прибалтийское государство "организовали" белорусские власти, уточнила РИА Новости доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.
Подготовка покушения
Накануне в Комитете государственной безопасности заявили, что на Тихановскую готовилось покушение.
В ведомстве рассказали, что члены объединенного штаба оппозиции опасались за жизнь кандидата. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сотрудники МВД также перехватили переписку, где говорилось, что протестующим "нужна сакральная жертва".
"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. <...> В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба", — заявил он.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
Кроме того, перед этим президент Александр Лукашенко отмечал, что среди сторонников Тихановской есть человек, который попросил государство взять под охрану офис, где после выборов собрались представители штаба и журналисты. Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, в свою очередь, заявила РИА Новости, что соратники Тихановской с подобной просьбой к властям не обращались.
Протесты в Белоруссии
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным, Лукашенко набирает 80,08 процента, на втором месте Тихановская с 10,09 процента. При этом в штабе последней не признали результаты. Сама кандидат подала жалобу в ЦИК.
Последние пару дней в некоторых городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие возводили баррикады и отказывались расходиться, для их разгона силовики использовали водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая непростая обстановка сложилась в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах. Силовики задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
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