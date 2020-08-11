В Минздраве призвали не забывать о мерах по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет эффективным и безопасным средством предупреждения заболевания, но нельзя забывать и о масках, социальной дистанции и антисептиках, заявил замминстра здравоохранения России Олег Салагай.
"Вакцинация будет одним из тех элементов, которые создадут надёжную защиту здоровья наших сограждан в том числе и от коронавирусной инфекции. Конечно, вакцинация сегодня воспринимается, как эффективное и безопасное средство предупреждения инфекционных заболеваний. Но не все зависит только лишь от вакцины, многое зависит и от нас самих",- сказал Салагай на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Он пояснил, что люди должны продолжать носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, так как ответственность за собственное здоровье лежит на самих людях.
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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