В Минздраве призвали не забывать о мерах по борьбе с коронавирусом

"Вакцинация будет одним из тех элементов, которые создадут надёжную защиту здоровья наших сограждан в том числе и от коронавирусной инфекции. Конечно, вакцинация сегодня воспринимается, как эффективное и безопасное средство предупреждения инфекционных заболеваний. Но не все зависит только лишь от вакцины, многое зависит и от нас самих",- сказал Салагай на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".