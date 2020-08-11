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В Минздраве призвали не забывать о мерах по борьбе с коронавирусом
Вакцинация от коронавирусной инфекции будет эффективным и безопасным средством предупреждения заболевания, но нельзя забывать и о масках, социальной дистанции и РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:01
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353
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В Минздраве призвали не забывать о мерах по борьбе с коронавирусом

16:01 11.08.2020
69
© РИА Новости / Александр НатрускинОлег Салагай
Олег Салагай
© РИА Новости / Александр Натрускин
Олег Салагай. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет эффективным и безопасным средством предупреждения заболевания, но нельзя забывать и о масках, социальной дистанции и антисептиках, заявил замминстра здравоохранения России Олег Салагай.
"Вакцинация будет одним из тех элементов, которые создадут надёжную защиту здоровья наших сограждан в том числе и от коронавирусной инфекции. Конечно, вакцинация сегодня воспринимается, как эффективное и безопасное средство предупреждения инфекционных заболеваний. Но не все зависит только лишь от вакцины, многое зависит и от нас самих",- сказал Салагай на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Он пояснил, что люди должны продолжать носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, так как ответственность за собственное здоровье лежит на самих людях.
Форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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