Камчатским родителям с сентября будут вручать "Подарок новорожденному"

"В наборе собрано все самое необходимое, что может понадобиться малышу и его маме в первые дни. Начиная от пеленок, бутылочек и сосок до одеяла, памперсов, постельного белья. В общей сложности в наборе 13 позиций. И этот подарочный набор будет вручаться родителям малышей, родившихся на Камчатке", – привели в пресс-службе слова замминистра социального развития и труда региона Анастасии Федоровой.