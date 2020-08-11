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Камчатский край
Камчатский край
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Камчатским родителям с сентября будут вручать "Подарок новорожденному"
Молодые камчатские мамы при выписке из роддома или при оформлении свидетельства о рождении будут с сентября получать "Подарок новорожденному" с самым... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:50
камчатский край
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общество

Камчатским родителям с сентября будут вручать "Подарок новорожденному"

15:50 11.08.2020
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Молодые камчатские мамы при выписке из роддома или при оформлении свидетельства о рождении будут с сентября получать "Подарок новорожденному" с самым необходимым, сообщила пресс-служба правительства края.
На новую меру поддержки родителей с малышами, принятую по инициативе врио губернатора Владимира Солодова, выделены средства из бюджета Камчатского края. Стоимость каждого подарочного набора – 8500 рублей, и все, что в него входит, закупается на полуострове.
"В наборе собрано все самое необходимое, что может понадобиться малышу и его маме в первые дни. Начиная от пеленок, бутылочек и сосок до одеяла, памперсов, постельного белья. В общей сложности в наборе 13 позиций. И этот подарочный набор будет вручаться родителям малышей, родившихся на Камчатке", – привели в пресс-службе слова замминистра социального развития и труда региона Анастасии Федоровой.
С 1 сентября по 31 декабря 2020 года планируется вручить 1120 наборов. Новая мера поддержки мам с новорожденными детьми станет постоянной.
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