https://ria.ru/20200811/1575649076.html
Цепкало заявил, что его жена снова покинула Минск
Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что посоветовал жене повторно уехать из Белоруссии в Россию, сам он пока находится в Киеве. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:49
2020-08-11T15:49
протесты в белоруссии
валерий цепкало
москва
минск
белоруссия
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:274:3019:1972_1400x0_80_0_0_00e1a9650d0f07a522eddd3009c551f3.jpg
https://ria.ru/20200811/1575646127.html
1
москва
минск
белоруссия
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:274:3019:1972_1400x0_80_0_0_00e1a9650d0f07a522eddd3009c551f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4617c4bf4dbfbe3eb3689f19a84f6abb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_150:0:2198:2048_1400x0_80_0_0_c41d129962592c3cded9363b45166af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, москва, минск, белоруссия, киев, в мире