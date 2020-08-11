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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575649076.html
Цепкало заявил, что его жена снова покинула Минск
Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что посоветовал жене повторно уехать из Белоруссии в Россию, сам он пока находится в Киеве. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:49
протесты в белоруссии
валерий цепкало
москва
минск
белоруссия
киев
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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валерий цепкало, москва, минск, белоруссия, киев, в мире

Цепкало заявил, что его жена снова покинула Минск

15:49 11.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что посоветовал жене повторно уехать из Белоруссии в Россию, сам он пока находится в Киеве.
"Я сейчас в Киеве. Были Москва, Киев, Варшава, сейчас опять в Киев вернулся. Жена сейчас в Подмосковье находится",- сказал Цепкало в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Он пояснил, что Вероника Цепкало вернулась в Минск после голосования в Москве, но с началом протестов он посоветовал ей покинуть страну.
"Она приехала (в РФ) ночью из Белоруссии. Я ей сказал, чтобы она уезжала из Минска, потому что там хапун пошел серьезный, так сказать, и все медийные люди являются первым объектом для возможного ареста. И чтобы на меня не могли давить, я Веронике сказал, чтобы она опять уехала",- сказал Цепкало.
Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоМоскваМинскБелоруссияКиевВ мире
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