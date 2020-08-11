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Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в августе, соответствующие изменения он внес в указ о... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:48
культура
кoktebel jazz party
сергей аксенов (политик)
республика крым
коктебель
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кoktebel jazz party, сергей аксенов (политик), республика крым, коктебель

Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму

15:48 11.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на пресс-конференции, посвященной международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на пресс-конференции, посвященной международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на пресс-конференции, посвященной международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в августе, соответствующие изменения он внес в указ о повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее глава Крыма запретил проведение в Крыму массовых спортивных и культурных мероприятий, за исключением тех, что проводятся на открытом воздухе, и при числе участников, равном 10% от вместимости спортивного сооружения.
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
30 июля, 19:11Культура
Стартовала продажа билетов на фестиваль Koktebel Jazz Party
"В пункте 4: абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции: действие настоящего подпункта не распространяется на… проведение с 21 по 23 августа 2020 года XVIII международного фестиваля Koktebel Jazz Party", - говорится в тексте изменений к указу, который опубликован на портале главы региона.
Аксенов также разрешил проведение 25 августа фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel, а также фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" со 2 по 6 сентября.
С середины июля стартовала аккредитация для СМИ на Koktebel Jazz Party-2020. Подать заявку можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. 30 июля стартовала продажа билетов на фестиваль. Среди российских участников Koktebel Jazz Party-2020 - Большой джазовый оркестр п/у российского трубача Петра Востокова, ансамбль Бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова.
логотип Koktebel Jazz Party-2020
24 июля, 11:28
Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля-2020
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr и радио Sputnik.
Музыканты Sergey Golovnya Band выступают на Koktebel Jazz Party фестиваля Крымская весна
23 августа 2019, 01:12Koktebel Jazz Party
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
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КультураКoktebel Jazz PartyСергей Аксенов (политик)Республика КрымКоктебель
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