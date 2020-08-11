Больше, чем медицина: форум "Здоровье нации — основа процветания России"

Выставка должна была состояться в середине июля, но из-за пандемии коронавируса ее отложили.
Выставка должна была состояться в середине июля, но из-за пандемии коронавируса ее отложили.
Форум стал первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в Москве после снятия ограничительных мер.
Форум стал первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в Москве после снятия ограничительных мер.
Центральной темой стала охрана и укрепление здоровья в условиях новых вызовов.
Центральной темой стала охрана и укрепление здоровья в условиях новых вызовов.
Форум объединил врачей, ученых, бизнесменов, представителей власти и общественных организаций.
Форум объединил врачей, ученых, бизнесменов, представителей власти и общественных организаций.
Стратегическим медиапартнером мероприятия выступает РИА Новости.
Стратегическим медиапартнером мероприятия выступает РИА Новости.
Участников ждут конференции, круглые столы, мастер-классы, презентации.
Участников ждут конференции, круглые столы, мастер-классы, презентации.
Программа форума предполагает не только обсуждение проблем медицины, но и обмен лучшими практиками, направленными на профилактику заболеваний.
Программа форума предполагает не только обсуждение проблем медицины, но и обмен лучшими практиками, направленными на профилактику заболеваний.
Кроме всего прочего, участники намерены выработать предложения по популяризации спорта и здорового образ жизни.
Кроме всего прочего, участники намерены выработать предложения по популяризации спорта и здорового образ жизни.
Еще одна важная тема, которую затронут спикеры, — улучшение экологической ситуации.
Еще одна важная тема, которую затронут спикеры, — улучшение экологической ситуации.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения и Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн выступает с докладом на форуме "Здоровье нации основа процветания России".
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения и Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн выступает с докладом на форуме "Здоровье нации основа процветания России".
И конечно, в период пандемии коронавируса, особое внимание приковано к разработке новых лекарственных препаратов.
И конечно, в период пандемии коронавируса, особое внимание приковано к разработке новых лекарственных препаратов.
Выставка "Здоровье для всех", познакомит гостей форума с последними достижениями отечественной науки.
Выставка "Здоровье для всех", познакомит гостей форума с последними достижениями отечественной науки.
Посетители смогут получить представление о лучших практиках, существующих в медицине.
Посетители смогут получить представление о лучших практиках, существующих в медицине.
И попытаются заглянуть в здравоохранение будущего.
И попытаются заглянуть в здравоохранение будущего.
А участники попробуют выработать предложения, отвечающие реалиям времени.
А участники попробуют выработать предложения, отвечающие реалиям времени.
Форум работает до 13 августа.