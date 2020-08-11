Больше, чем медицина: форум "Здоровье нации — основа процветания России"

В Москве стартовал Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Участники обсуждают проблемы здравоохранения в условиях новых вызовов, посетители знакомятся с последними новинками и достижениями медицины. Кадры из Гостиного двора, где проходит мероприятие, — в фотоленте Ria.ru.