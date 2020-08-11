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Больше, чем медицина: форум "Здоровье нации — основа процветания России"
В Москве стартовал Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Участники обсуждают проблемы здравоохранения в условиях новых вызовов,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:49
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
форум "здоровье нации – основа процветания россии", москва, фото, фото

Больше, чем медицина: форум "Здоровье нации — основа процветания России"

16:49 11.08.2020
121
В Москве стартовал Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Участники обсуждают проблемы здравоохранения в условиях новых вызовов, посетители знакомятся с последними новинками и достижениями медицины. Кадры из Гостиного двора, где проходит мероприятие, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выставка должна была состояться в середине июля, но из-за пандемии коронавируса ее отложили.

Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
1 из 16

Выставка должна была состояться в середине июля, но из-за пандемии коронавируса ее отложили.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Форум стал первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в Москве после снятия ограничительных мер.

Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
2 из 16

Форум стал первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в Москве после снятия ограничительных мер.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Центральной темой стала охрана и укрепление здоровья в условиях новых вызовов.

Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
3 из 16

Центральной темой стала охрана и укрепление здоровья в условиях новых вызовов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Форум объединил врачей, ученых, бизнесменов, представителей власти и общественных организаций.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, Игорь Каграманян, Лео Бокерия, Инна Святенко, Сергей Цыб на торжественной церемонии открытия всероссийского форума Здоровье нации основа процветания России
4 из 16

Форум объединил врачей, ученых, бизнесменов, представителей власти и общественных организаций.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стратегическим медиапартнером мероприятия выступает РИА Новости.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы, президент ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ, заведующий кафедрой наркологии РМАНПО Евгений Брюн
5 из 16

Стратегическим медиапартнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участников ждут конференции, круглые столы, мастер-классы, презентации.

Председатель общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения Стройная Россия Ольга Ванатова
6 из 16

Участников ждут конференции, круглые столы, мастер-классы, презентации.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Программа форума предполагает не только обсуждение проблем медицины, но и обмен лучшими практиками, направленными на профилактику заболеваний.

Участники энергетической зарядки ЗОЖ через молодежь! от Молодёжного совета Департамента здравоохранения города Москвы на всероссийском форуме Здоровье нации основа процветания России
7 из 16

Программа форума предполагает не только обсуждение проблем медицины, но и обмен лучшими практиками, направленными на профилактику заболеваний.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, участники намерены выработать предложения по популяризации спорта и здорового образ жизни.

Участники энергетической зарядки ЗОЖ через молодежь! от Молодёжного совета Департамента здравоохранения города Москвы на всероссийском форуме Здоровье нации основа процветания России
8 из 16

Кроме всего прочего, участники намерены выработать предложения по популяризации спорта и здорового образ жизни.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще одна важная тема, которую затронут спикеры, — улучшение экологической ситуации.

Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
9 из 16

Еще одна важная тема, которую затронут спикеры, — улучшение экологической ситуации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения и Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн выступает с докладом на форуме "Здоровье нации основа процветания России".

Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
10 из 16

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения и Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн выступает с докладом на форуме "Здоровье нации основа процветания России".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

И конечно, в период пандемии коронавируса, особое внимание приковано к разработке новых лекарственных препаратов.

На выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России в торгово-выставочном комплексе Гостиный двор в Москве
11 из 16

И конечно, в период пандемии коронавируса, особое внимание приковано к разработке новых лекарственных препаратов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выставка "Здоровье для всех", познакомит гостей форума с последними достижениями отечественной науки.

Демонстрация защитных костюмов на стенде Республиканского инфекционного клинического центра
12 из 16

Выставка "Здоровье для всех", познакомит гостей форума с последними достижениями отечественной науки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители смогут получить представление о лучших практиках, существующих в медицине.

На выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России в торгово-выставочном комплексе Гостиный двор в Москве
13 из 16

Посетители смогут получить представление о лучших практиках, существующих в медицине.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

И попытаются заглянуть в здравоохранение будущего.

Демонстрация робота на выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России в торгово-выставочном комплексе Гостиный двор в Москве
14 из 16

И попытаются заглянуть в здравоохранение будущего.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А участники попробуют выработать предложения, отвечающие реалиям времени.

Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
15 из 16

А участники попробуют выработать предложения, отвечающие реалиям времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Форум работает до 13 августа.

Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
16 из 16

Форум работает до 13 августа.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Форум "Здоровье нации – основа процветания России"МоскваФото
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