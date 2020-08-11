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Пензенская область
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В Пензенской области отремонтировали поликлинику для 15 тысяч детей
Детская поликлиника, к которой прикреплены свыше 15 тысяч человек, после капитального ремонта открылась во вторник в городе Сердобске Пензенской области,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:32
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иван белозерцев
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общество
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иван белозерцев, пенза, сердобск, пензенская область, сердобский район, общество

В Пензенской области отремонтировали поликлинику для 15 тысяч детей

15:32 11.08.2020
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© Depositphotos / can400Пенза
Пенза
© Depositphotos / can400
ПЕНЗА, 11 авг - РИА Новости. Детская поликлиника, к которой прикреплены свыше 15 тысяч человек, после капитального ремонта открылась во вторник в городе Сердобске Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, приступило к работе в режиме "бережливой поликлиники". Создание новой модели позволило разграничить потоки больных и здоровых детей, организовать комфортную среду для детей и их родителей, повысить доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним пациентам", - говорится в сообщении.
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Поликлиника межрайонной больницы им А.И. Настина рассчитана на обслуживание детей Сердобского, Бековского, Колышлейского, Малосердобинского районов, а также прилегающих территорий Саратовской области. Всего прикреплены к поликлинике более 15 тысяч человек. Детское население в Сердобском районе распределено по девяти педиатрическим участкам, все они на 100% укомплектованы врачами педиатрами и сестринским персоналом.
Губернатор Иван Белозерцев на церемонии открытия отметил, что здание поликлиники было построено в 1976 году и только сейчас впервые отремонтировано.
"Были выделены финансовые средства из бюджета Пензенской области... и поликлиника была отремонтирована… Сегодня она имеет статус "бережливой поликлиники", это сделано для вас, для детей, чтобы вы росли здоровыми", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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Глава региона также затронул вопрос подготовки кадров для лечебных учреждений. "Мы должны делать все для того, чтобы молодые врачи оставались в пензенских учреждениях здравоохранения… В прошлом году ключи от 37 квартир вручили, в этом году - от 100 квартир, предназначенных работникам здравоохранения, чтобы врачи, как опытные, так и молодые специалисты, оставались работать у нас", - отметил он.
Уточняется, что в этом году межрайонная больница примет на работу 10 молодых специалистов-медиков.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензаСердобскПензенская областьСердобский районОбщество
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