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Религия и мировоззрение
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Иконы на рыбьих черепах покажут в музее Рублева
Выставка необычных сувениров и реликвий, которые паломники привозили из святых мест, открылась во вторник в столичном музее древнерусского искусства имени... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:44
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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религия, иисус христос, красное море, андрей рублев (теннисист), иордан, афон (гора), новости - религия и мировоззрение

Иконы на рыбьих черепах покажут в музее Рублева

15:31 11.08.2020 (обновлено: 16:44 11.08.2020)
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© пресс-служба музея Рублева икона
икона
© пресс-служба музея Рублева
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Выставка необычных сувениров и реликвий, которые паломники привозили из святых мест, открылась во вторник в столичном музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева.
"Мы обратились к теме паломнических реликвий, поскольку это предметы личного благочестия – их хранили в домах", - рассказала РИА Новости куратор выставки Светлана Гнутова. Традиция паломничества зародилась на Руси вскоре после принятия христианства, отмечают в музее: из путешествия было принято привозить с собой реликвии – "иконы, кресты и другие предметы, хранившие память о посещении святых мест".
На выставке много предметов со Святой земли. Среди самых необычных экспонатов - иконы "на рыбьих костях", как их называли в XIX веке, отмечает Гнутова. Это черепа рыб из Тивериадского озера или моря Галилейского – места, где Иисус Христос, согласно Евангелию, ходил по воде. У этого же озера он проповедовал и набрал среди рыбаков своих первых учеников - будущих апостолов.
"Самая известная рыба Тивериадского озера – морской окунь, или "рыба (апостола – ред.) Петра". Она водится только там. Ее до сих пор готовят для паломников. Однако, на выставке представлены более крупные, чем у окуня, черепа", - заметила искусствовед.
Многие реликвии, отмечает эксперт, изготавливали из местных материалов.
"Например, паломники могли купить изображение Крещения Господня, выполненное на камне из реки Иордан, где оно состоялось. Мастера использовали оливы из Гефсиманского сада, спил Маврийского дуба, Вифлеемский розовый камень (мрамор). Еще Святая земля славилась изделиями из перламутра – у нас на выставке такие иконы тоже представлены. Раковины для них добывали в Персидском заливе, Красном море и Тихом океане", - рассказала сотрудник музея.
Посетители также увидят иконы из Афона. "Крупноформатные иконы заказывали у афонских мастеров, годами ждали, чтобы потом привезти в русские храмы. Афонское письмо очень ценилось", - подчеркнула Гнутова.
Экспонаты из русских монастырей также представлены на выставке – это реликвии из Киево-Печерской лавры, и Троице-Сергиевой лавры, Саровского, Серафимо-Дивеевского и Соловецкого монастырей - всего "более ста произведений иконописи, графики и декоративно-прикладного искусства из собрания Музея имени Андрея Рублева и частных коллекций".
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Религия и мировоззрениеРелигияИисус ХристосКрасное мореАндрей Рублев (теннисист)ИорданАфон (гора)Новости - Религия и мировоззрение
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